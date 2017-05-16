Эрдоган грозит выйти из коалиции против ИГИЛ*

Восхищение, которое Анкара демонстрировала в отношении Трампа, давно сменилось на более трезвую оценку. В преддверии визита в США Эрдоган даже предпринимает попытки оказать давление на Вашингтон, пишет Tagesspiegel.

"Незадолго до встречи со своим американским коллегой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выйти из международной коалиции против ИГИЛ*. Предостережение Эрдогана, - замечает автор публикации Томас Зайберт, - должно вынудить Трампа отказаться от снабжения оружием курдских боевиков. Однако американский лидер вряд ли отступит от своих планов. Вопрос в том, удастся ли обоим президентам в ходе встречи в Вашингтоне во вторник договориться о путях преодоления кризиса в двухсторонних отношениях, длящегося более 10 лет".

Как пишет автор статьи, "политика Трампа на севере Сирии, с точки зрения Эрдогана, представляет собой предательство интересов Турции - партнера Америки по НАТО. В течение нескольких лет Анкара предупреждает об усилении позиций курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), сирийской ячейки запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (PKK). Но для американцев курды являются важнейшими партнерами в регионе в борьбе против "Исламского государства"*. Группа повстанцев, состоящая преимущественно из курдов, по некоторым данным, должна в ближайшее время атаковать столицу ИГИЛ* город Ракку", - говорится в статье. "Для Трампа военная победа над боевиками ИГИЛ - важнейшая цель в сирийском конфликте", - добавляет Зайберт.

Стратегические партнеры должны принимать совместные решение, заявил Эрдоган перед поездкой в США турецким журналистам. Если же на альянс упадет тень, Турция "будет вынуждена самостоятельной находить выход". По словам Эрдогана, его страна может так же хорошо сотрудничать в Сирии как с арабскими государствами Залива, так и с партнерами по НАТО в рамках коалиции против ИГИЛ*.

"Эрдоган косвенно намекнул на то, что может запретить американским ВВС базироваться на турецкой военной базе Инджирлик, расположенной вблизи границы с Сирией", - передает немецкий корреспондент и добавляет, что запрет Турции на посещение этой базы немецкими политиками может привести к выводу с базы также истребителей бундесвера.

Как отметил в беседе с Tagesspiegel эксперт по Ближнему Востоку из нью-йоркского Университета Св.Эндрю Ховард Эйссенстат, на фоне конфликта интересов в ходе встречи главным будет сохранить лицо. Одной из возможностей для этого было бы согласие Трампа отвести Турции существенную роль в контроле над Раккой после изгнания оттуда ИГИЛ*, считает турецкий журналист, проживающий в Вашингтоне, Эмре Услу.

"Восхищение, которое Анкара демонстрировала в отношении Трампа, давно сменилось на более трезвую оценку", - пишет автор. Трамп поставил крест на надеждах Анкары, связанных с выдачей живущего в США заклятого врага Эрдогана Фетхуллаха Гюлена. Эрдоган, напоминает издание, обвиняет Гюлена в организации переворота летом прошлого года. С точки зрения Вашингтона, документов, предоставленных Анкарой, недостаточно для депортации Гюлена.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.