16 мая 2017 г. Роберт Крэмптон | The Times Путин-пианист? Пиарщики перегнули палку Роберт Крэмптон в The Times начинает статью, проиллюстрированную фотографией Владимира Путина у рояля, с анекдота о говорящей собаке. "Я хочу сказать, ну, Иван и - э, Ивана - вы не дураки! Лучше, чем кто-либо из нас, ввиду вашей, честно, злосчастной истории, вы должны знать, как работает мир. Вы правда верите во всю эту бессмыслицу? - горячится Крэмптон. - Вы принимаете всерьез, что ваш нынешний любимый диктатор может любого побороть в дзюдо? Прекрасно ездит верхом, не имея на себе рубашки? Борется с медведями? Пилотирует суперсложные реактивные истребители? Вылавливает семгу из рек Сибири? Выглядит на удивление молодо без всяких пластических операций, хотя его лицо перестало нормально двигаться десять лет назад? С легкостью расправляется с потенциальными врагами? Ныряет под арктический лед и достает бесценную античную керамику? Или, если уж на то пошло, выигрывает на всех выборах с невообразимым отрывом? И теперь, очевидно, бренчит по клавишам на манер Шостаковича?" "Обращаюсь к доброму народу России. Что бы ни предполагал ваш большой босс, здесь на Западе мы все еще склонны хорошо относиться к вашей стране. По большому счету, мы желаем вам добра. Мы знаем, как все было в первой половине 1940-х. Мы знаем, что ваши жертвенность и мужество, в основном, победили в той войне, и, верьте нам, мы благодарны, - говорится в статье. - Но постойте! Мы не дураки. Мы знаем, когда нам вешают лапшу на уши, и вы должны знать". "Владимир Путин - не супермэн, - указывает Крэмптон. - Он не герой комиксов. Он нормальный, способный ошибаться человек. Несомненно, у него много талантов, но не столько, сколько вы думаете, если верите тому, в чем вас убеждают. Подрастите, черт возьми". "При всем при том, я уверен: ваш мальчик Влад действительно с крайней жестокостью уничтожает ощутимые угрозы родине. Поэтому я верю, что он не обидится на мои легкомысленные ремарки. Привет. Премного обязан. В ближайшее время я не буду пить чай ни с какими загадочными славянами", - резюмирует Крэмптон. Источник: The Times