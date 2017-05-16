В чем суть конфликта вокруг сноса "хрущевок"?

Московские власти планируют переселить миллион москвичей и снести их дома. Многие выступают против проекта мэрии. "Из далеких от политики жителей столицы москвичи превращаются в критиков режима", - пишет в своей публикации на сайте Die Welt постоянный автор издания Юлия Смирнова.

В конце прошлого года Наталья Николаева переехала в однокомнатную квартиру в районе Коломенское, рассказывает автор статьи. Наталья долго подбирала новое жилье и наконец "нашла то, что ей действительно подходило". "В пешей доступности большой парк, в котором некогда находилась царская резиденция, пешком можно дойти и до Москвы-реки. Отсюда недалеко и до центра города. Дворы у пятиэтажных жилых домов большие и зеленые, здесь можно услышать пение птиц - что для Москвы не такое уж частое явление", - повествует Смирнова.

"Эти дома простоят еще сто лет", - заверили Наталью будущие соседи, и она решилась на покупку.

"Однако всего через несколько месяцев она узнала, что городские власти хотят снести и ее жилье, и еще тысячи домов. Наталья решила сопротивляться. В прошлое воскресенье специалист по маркетингу впервые в жизни приняла участие в демонстрации", - рассказывает журналистка. "До сих пор я держалась в стороне от политической жизни. Но сегодня речь идет о моей собственности, которую хотят отнять", - цитирует издание слова 36-летней Натальи.

Как напоминает автор, в воскресенье на проспекте Сахарова собрались около 20 тыс. человек, чтобы заявить о своем протесте против сноса своих домов. "Программа мэра Москвы Сергея Собянина, которая носит название "реновация", весьма амбициозна", - пишет Юлия Смирнова. В рамках проекта он планирует переселить около миллиона человек. Для этого предполагается снести около 4500 жилых домов, так называемые "хрущевки", построенные в 1950-е и 1960-е годы. "Владельцы квартир получат новое жилье - однако до сих пор никому точно неизвестно, где это новое жилье будет располагаться и как выглядеть", - отмечает автор.

Москвичи, продолжает автор, "возмущены тем, что нарушаются их основные права. После распада СССР большинство россиян приватизировали свои квартиры, став их собственниками. Они руководствуются тем, что никто не имеет права решать за них, что делать со своей собственностью. В воскресенье в ходе акции протеста многие несли с собой копии российской конституции - или плакаты с выдержками из нее, в которых гарантируется право на личную собственность".

У жителей пятиэтажек, предназначенных под снос, есть возможность решить до 15 июня, поддерживают ли они проект мэрии или нет. "На первый взгляд все выглядит так, как будто речь идет о демократической процедуре, - пишет журналистка. - Однако тут есть одна проблема: с одной стороны, позиция тех, кто воздержался, трактуется в пользу реализации программы реновации, с другой - юридические детали проекта по переселению определяются в законе, который еще не был окончательно принят российским парламентом".

"Мы не понимаем, что конкретно нам предлагают", - говорит Полина Мельман, с которой побеседовала Die Welt. 27-летняя сотрудница рекламного агентства живет с мужем и 2-летним сыном в двухкомнатной квартире в районе Свиблово, что на северо-востоке столицы. "Нас не спрашивают, хотим ли мы переехать в квартиру такой-то площади на такой-то улице. Нас только спрашивают, хотим ли мы, чтобы наш дом снесли", - рассказывает молодая женщина. Они с мужем планируют рождение второго ребенка и хотели в этой связи поменять свою 45-метровую квартиру на жилье большей площади. "Но я сама хочу решать, где жить", - добавляет она и указывает на то, что из-за проекта городских властей стоимость ее квартиры снизилась примерно на 16 тыс. евро.

Надежда и Сергей, московские пенсионеры, пока не могут прийти к единому мнению по вопросу переселения. Сергей, пишет Смирнова, выступает резко против. Надежда пока колеблется. По сути, она против сноса пятиэтажек, но в их квартире площадью 70 квадратных метров проживают сразу три поколения, "что типично для России": она с мужем, дочь с мужем и ребенком. "Молодое поколение хочет переехать - надеясь на то, что новая квартира, возможно, будет лучше и больше".

Надежда видела по телевизору изображения новых домов, которые пока находятся в стадии проекта. Картинки ей понравились. Но она не знает, что получится на деле, пишет автор статьи.

"Такие разногласия есть во многих семьях", - замечает Юлия Смирнова. "Я каждый день спорю с родителями", - рассказывает 22-летняя Анна. Она тоже пришла в воскресенье на акцию протеста против сноса хрущевок. Ее родители смотрят телевизор и поддерживают программу мэра Собянина, она же берет информацию из интернета и выступает против переселения. "На самом деле, мы уже давно ждем, когда нас переселят. Но вот это все выглядит совсем непрозрачно", - говорит Анна. Будучи инженером, она опасается того, что новые квартиры будут хуже нынешних - она работает в строительной компании и каждый день видит, "как на всем экономят". "Тот, кто въезжает в подобную квартиру, должен за свой счет провести капитальный ремонт и нередко даже менять окна", - говорит она.

Немало тех, кто хочет переехать. Другие убеждены: "реновация" служит "не их интересам, а обслуживает интересы городской администрации и строительных компаний, которые в Москве традиционно тесно связаны с властью. (...) От заказов на строительство определенно выиграют те строительные компании, которые сильно пострадали в кризисный период. Горожане демонстрируют недоверие и подозревают, что дело не обойдется без коррупции. В этой связи протесты против сноса пятиэтажек становятся и протестом против государственного беспредела и кумовства", - говорится в статье.

В воскресенье на митинге звучали призывы к отставке мэра Собянина, а затем и президента Путина. "Московским властям удалось привлечь к политике десятки тысяч далеких от нее горожан", - пишет в заключение Юлия Смирнова, указывая на то, что "за год до президентских выборов такой подъем гражданского общества в столице совсем не на руку российским властям".