16 мая 2017 г. Грег Миллер | The Washington Post Для Москвы политический хаос в Вашингтоне - дивиденды от ее инвестиций "Россия пока не получила многое из того, что надеялась получить от администрации Трампа, в том числе отмену санкций США и признание своей аннексии Крыма", - пишет The Washington Post. "Но Кремль извлек иные дивиденды из своих усилий, предпринятых, чтобы способствовать избранию Трампа на прошлогодних выборах. Это хаос в Вашингтоне", - утверждает журналист Грег Миллер. По мнению издания, решение Трампа уволить директора ФБР Коми стало очередным дестабилизирующим ударом по ключевым институтам правительства США. "Эта нестабильность, хотя ее движущей силой является Трамп, в каком-то смысле расширила и усилила эффект, которого стремилась добиться Россия своей беспрецедентной кампанией по подрыву президентских выборов 2016 года", - говорится в статье. Действующие и бывшие официальные лица США считают: даже если ФБР продолжит расследовать вопрос о предполагаемых связях окружения Трампа с Россией, отставка Коми отвечает широким российским интересам. "Они в целом в прекрасном настроении, потому что это новый знак того, что наша политическая система охвачена настоящим кризисом", - говорит Юджин Румер, экс-чиновник Госдепартамента. Экс-директор Национальной разведки США Джеймс Р. Клэппер, выступая в Сенате США, тоже заметил: "Русские, должно быть, празднуют успех того /.../, что намеревались сделать с минимальными, в сущности, ресурсными затратами". Он добавил: "Первая цель состояла в том, чтобы посеять раздоры и разногласия, и они это определенно сделали". Издание рассуждает: "Если России не удалось достичь ее более конкретных приоритетных задач, то, наверное, отчасти потому, что Москва переусердствовала при попытках развивать связи с Трампом". Автор напоминает, что советник по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку, когда выяснилось, что он ввел других сотрудников Белого дома в заблуждение относительно своих контактов с российским послом Сергеем Кисляком. Курс Трампа в отношении России также стал жестче отчасти потому, что растет влияние министра обороны Мэттиса и директора ЦРУ Помпео, считает издание. "И все же сам Трамп продолжает излучать пророссийские сигналы, иногда в ущерб ведомствам, которые перед ним отчитываются", - пишет автор. "Защитники Трампа признают, что он стремится к улучшению отношений с Москвой, но уверяют, что его цели спланированы исключительно ради продвижения интересов США", - отмечает издание. "На самом деле президент [Трамп] во многих случаях обошелся с ними [российской стороной] пренебрежительно", - говорит Джеймс Карафано (Heritage Foundation, США). "Но критики возражают, что многие внешнеполитические позиции Трампа подрывают влияние США за рубежом и в результате укрепляют Москву: он фактически поддержал кандидатов-националистов, в том числе Марин Ле Пен; он попытался запретить въезд в США из стран, где большинство населения - мусульмане; он грозился реорганизовать НАТО (правда, позднее смягчил эти угрозы)", - говорится в статье. Трамп пренебрежительно высказывается об институтах и принципах США. На взгляд сотрудников разведслужб США, подобные заявления подкрепляют аргументы Путина против западных демократий. Поскольку санкции остаются в силе, Россия, возможно, считает, что вмешательство в выборы "не привело к ожидаемым результатам", заметил неназванный экс-сотрудник разведслужб США. "Но теперь они получают нечто более позитивное, чем то, что было при Обаме, или то, чего они боялись при Клинтон. Это не нечто пророссийское, но определенно и не антироссийское. Скорее это что-то вроде хаоса. И это им действительно выгодно", - добавил источник. Источник: The Washington Post