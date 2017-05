16 мая 2017 г. Стини Хойер, Бен Кардин | The Washington Post Если Трамп собирается вступать во взаимодействие с Россией, ему стоит это сделать по следующему вопросу На прошлой неделе президент Трамп встретился в Овальном кабинете с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, пишут секретарь меньшинства в Палате представителей Стини Хойер и член сенатского Комитета по международным отношениям Бен Кардин в статье для The Washington Post. Встреча произошла всего через несколько дней после того, как госсекретарь Рекс Тиллерсон произнес речь перед сотрудниками Госдепартамента, сказав им, что наша страна больше не будет настаивать на том, чтобы государства, с которыми мы выстраиваем партнерские отношения, уважали принципы демократии и прав человека. "Взятые вместе, эти события свидетельствуют о вызывающем тревогу отказе Америки от роли ведущей демократии мира и отражают поразительное отклонение нынешнего президента от принципов, зафиксированных в знаковом Хельсинкском заключительном акте 1975 года", - полагают политики. В ходе нашего пребывания в Конгрессе мы оба имели честь председательствовать в Комитете по безопасности и сотрудничеству в Европе, известном также как Хельсинкский комитет, отмечают авторы. "Сейчас мы видим схожесть с ситуацией в мире во времена создания Хельсинкского комитета, в особенности, когда речь заходит о нашем подходе к России. Там существует срочная необходимость отстаивать права человека. Российский президент Владимир Путин усилил давление на борцов за права человека, часто насильственным путем. Во время своих поездок прежние госсекретари Колин Пауэлл, Кондолиза Райс, Хиллари Клинтон и Джон Керри всегда находили время для встречи с гражданскими активистами в Спасо-Хаусе, резиденции американского посла в Москве. Однако в ходе своего визита в этом месяце, который стал объектом пристального внимания, Тиллерсон решил этого не делать", - говорится в статье. Конгрессмены отмечают, что это произошло на фоне появившейся информации о тайных тюрьмах для геев в Чечне. Они упоминают свою встречу с одним из руководителей российской оппозиции, Владимиром Кара-Мурзой, которого дважды пытались отравить. Другого лидера, Алексея Навального, чуть не ослепили, напоминают они. "Тиллерсон должен использовать всякую возможность для взаимодействия с лидерами российского гражданского общества, - считают Хойер и Кардин. - В сентябре этого года он должен провести встречу министров стран Сообщества демократий, и мы призываем его сделать это взаимодействие приоритетным и подчеркнуть, что США будут отстаивать свои ценности и хельсинские принципы в мире, который нуждается в напоминании о нашей приверженности им". Источник: The Washington Post