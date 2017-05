16 мая 2017 г. Фетхуллах Гюлен | The Washington Post Турция, которой я больше не знаю "Когда во вторник в Белом доме встретятся президенты США и Турции, лидер одной страны, которую я почти двадцать лет называю своим домом, встретится лицом к лицу с лидером моего отечества", - пишет в своей статье в The Washington Post Фетхуллах Гюлен, проживающий в США турецкий священнослужитель, проповедник и общественный деятель. "Но Турция, которую я когда-то знал как страну, вселяющую надежды и идущую к укреплению своей демократии и умеренной формы секуляризма, сделалась вотчиной президента, который всеми силами старается сконцентрировать в своих руках могущество и подавить инакомыслие", - пишет автор. "Запад должен помочь Турции с возвращением на путь демократии. Встречей во вторник и саммитом НАТО на следующей неделе следует воспользоваться как шансом на продвижение этих усилий", - говорится в статье. По словам Гюлена, с 15 июля прошлого года, когда в Турции была совершена попытка госпереворота, Эрдоган "систематически преследует безвинных людей". Гюлен напоминает, что осудил попытку переворота в Турции и категорично отрицал свою причастность к нему. "Тем не менее, безо всяких доказательств, Эрдоган немедленно обвинил меня в его организации с расстояния в 5 тыс. миль", - говорится в статье. "Продолжающиеся преследования гражданского общества, журналистов, ученых и курдов в Турции угрожают долгосрочной стабильности в этой стране", - считает Гюлен. "Турция при диктаторском режиме, которая станет убежищем агрессивных радикалов и доведет своих граждан курдской национальности до отчаяния, стала бы кошмаром в плане ближневосточной безопасности", - пишет он. Гюлен предлагает несколько практических шагов для восстановления турецкой демократии. "НАТО может и должно потребовать, чтобы Турция выполняла свое обещание соблюдать демократические нормы альянса", - пишет он. Гюлен также предлагает составить проект новой конституции Турции - "путем демократического процесса, в который внесли бы свой вклад все слои общества" - и "разработать школьную программу, которая делала бы упор на ценностях демократии и плюрализма и поощряла бы критическое мышление". "Но прежде чем сможет осуществиться первая или вторая из этих мер, турецкое правительство должно прекратить репрессии в отношении собственного народа и восстановить права физических лиц, которым Эрдоган нанес ущерб без надлежащих судебных процедур", - заявляет автор. Источник: The Washington Post