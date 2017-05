16 мая 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal ЕС правильно поступает с Киевом "Мечта о более тесной интеграции с Европой привела к продемократическому восстанию на Украине в 2013 году, - напоминает редакция The Wall Street Journal. - В следующем году Владимир Путин начал вторжение, чтобы погасить его. Поэтому приятно видеть, что Европейский союз вознаградил ожидания Киева, наконец предоставив украинцам право путешествовать по Шенгенской зоне без виз". "Кремль почти всегда отвечает на демократические победы Киева военной эскалацией, и этот раз - не исключение. В выходные поддерживаемые Россией повстанцы обстреляли из минометов многоквартирный дом в Авдеевке на востоке Украины, убив четырех мирных жителей, в том числе трех женщин", - говорится в статье. "Сколько бы американские демократы ни поднимали сегодня антипутинскую шумиху, они отказались вооружить Украину, когда были у власти. Президент Трамп и республиканцы способны на большее", - резюмируют авторы. Источник: The Wall Street Journal