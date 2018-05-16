После терактов в Индонезии эксперты предостерегают: теперь пропаганда ИГИЛ* действует и в Азии

Серия терактов потрясла индонезийский город Сурабая. Исламисты переводят свое внимание с Ближнего Востока на Юго-Восточную Азию и пытаются обосноваться в этом регионе? - задается вопросом журналист немецкого издания Focus Томас Хаузер.

О ситуации в Юго-Восточной Азии FOCUS побеседовал с Рольфом Топховеном, экспертом по терроризму из Института по исследованию терроризма и политики безопасности, а также с Феликсом Хайдуком, экспертом Фонда науки и политики.

Оба эксперта едины во мнении, что "Исламское государство"* оказывает масштабное влияние на акции исламских террористов по всему миру. Однако "в Юго-Восточной Азии нет "Исламского государства"* с центральным управлением, которое преследует единую стратегию", заявил Хайдук. По мнению Топховена, создать в Юго-Восточной Азии "Исламское государство", как на Ближнем Востоке, не удастся.

Хайдук объясняет это тем, что местные группировки слишком слабы. Кроме того, ни на Филиппинах, ни в Индонезии нет нестабильного правительства или гражданской войны, что решающим образом благоприятствовало возникновению "Исламского государства"* на Ближнем Востоке.

Тем не менее, от "Исламского государства"* исходит большая опасность. "ИГИЛ* разбит в военном смысле, но не побежден", - считает Топховен. По его словам, после военного поражения на Ближнем Востоке и потери таких важных городов, как Мосул и Ракка, ИГИЛ* пытается теперь укрепить свои позиции по всему миру: с помощью интернета и "цифрового джихада".

"Пропагандистская машина ИГИЛ*", как называет Топховен активность исламистов в интернете, воодушевляет боевиков по всему миру. Эксперт сравнивает террор с раковой опухолью, которая образует метастазы по всему миру.

Пропаганда ИГИЛ* действует и в Юго-Восточной Азии и оказывает большое влияние на местных исламистов, заявил Хайдук. Привлекательными для исламистских группировок являются, по крайней мере, изначальные успехи ИГИЛ*, а также бескомпромиссная радикальность террористической организации. Кроме того, принадлежность к ИГИЛ* дает менее известным группировкам возможность получить выгоду от бренда ИГИЛ* и их всемирно известного и внушающего страх черного флага, считает Хайдук.

Несмотря на то, что появление халифата в Юго-Восточной Азии в кратко- и среднесрочной перспективе эксперты считают нереалистичным, регион, вероятно, не обретет покой в ближайшее время. Индонезия, являясь самой большой мусульманской страной мира, и в будущем будет целью для покушений и террористов, считает Топховен.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.