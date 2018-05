16 мая 2018 г. Дэвид Бонд | Financial Times Руководители силовых структур призвали к более активным защитным мерам в интернете против России "Некоторые из крупнейших компаний и государственных организаций Британии были предупреждены о том, чтобы они приняли более энергичные меры защиты от враждебных российских кибератак после отравления в Солсбери, как сообщил глава Национального центра по кибербезопасности Великобритании (NCSC)", - пишет Financial Times. Киаран Мартин заявил, что NCSC провел "принципиально важные" брифинги с представителями 130 компаний и госорганизаций после атаки в марте с применением нервно-паралитического вещества на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. "До Солсбери Россия была нашим главным противником в киберпространстве, и мы принимали в этом отношении некоторые меры, - заявил Мартин. - Было важно усилить оборонительную кампанию в ключевых секторах экономики после повышенной напряженности вокруг Солсбери". Хотя Мартин заявил, что не было никаких признаков внезапного повышения враждебной киберактивности со стороны России после инцидента в Солсбери, он добавил, что разведслужбы Великобритании уже осуществляют мониторинг "стратегического российского присутствия" в компьютерных сетях ряда британских компаний и государственных организаций. Информационный бюллетень NCSC, с которым ознакомилась Financial Times и который выдали участникам мероприятий, предлагает меры по борьбе с киберугрозами. Они включают в себя незамедлительную проверку процессов регистрации и архивизации, чтобы помочь следователям быстро установить источник кибератак. В документе также содержатся предупреждения компаниям, чтобы они отключали любые потенциально слабозащищенные IT-сервисы. В апреле, вскоре после того, как прошли брифинги NCSC с компаниями и государственными организациями, центр опубликовал совместное заявление с Министерством национальной безопасности США и ФБР, предупредив о "вредоносной киберактивности" Москвы. В заявлении говорится, что Россия осуществляет кибератаки против таких составных частей сетевой инфраструктуры, как роутеры, сетевые коммутаторы и системы защиты, "в целях облегчения шпионажа, кражи интеллектуальной собственности, установления непрерывного доступа к сетям жертвы и потенциальной подготовки почвы для будущих наступательных операций". Мартин заявил, что совместное заявление и брифинги NCSC показали, что западные государства выходят за пределы традиционной роли организаций, предупреждающих о киберугрозах, и теперь публикуют четкие указания, что искать и как решать проблемы. "Для нас это принципиально важно", - добавил он. Источник: Financial Times