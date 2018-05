16 мая 2018 г. Люк Хардинг, Стефани Кирхгесснер, Дэн Коллинз | The Guardian Как Джулиан Ассанж стал нежеланным гостем в посольстве Эквадора The Guardian пишет о секретной операции по слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора. Одобренная президентом Рафаэлем Корреа, она носила название операция "Гость" и позже была переименована в операцию "Отель". Поначалу целью операции было помешать следователям ворваться в посольство и увести Ассанжа. Документы, оказавшиеся в распоряжении The Guardian, показывают, что она превратилась в нечто более сложное: целью стала не защита Ассанжа, а слежка за ним. Согласно документам, эти усилия начались почти шесть лет назад, когда внутри посольства Эквадора тайно установили камеры наблюдения. "Они охватывали вестибюль, комнату для переговоров и мини-балкон, с которого Ассанж периодически обращался к сторонникам. Агенты снимали на видео всех, кто входил и выходил, и вели слежку на улице, - говорится в статье. - Сотрудники службы безопасности работали в сменах по два человека и несли дежурство 24 часа в сутки. Судя по документам, они, по-видимому, не записывали разговоры Ассанжа. Однако они сумели следить за ним крупным планом, отмечая его настроение, привычки и режим сна". "Все это было недешево", - подчеркивает издание. Разведка Эквадора, Senain, наняла международную охранную компанию. "Счет за ее услуги в 2012 году составлял 55 тыс. долларов в месяц и оплачивался из статьи "особых расходов" в государственном бюджете", - отмечается в публикации. "В документах содержатся подробности о том, как агенты компании спали в ста метрах от посольства, в многоквартирном эдвардианском особняке на Бэзил-стрит. Без ведома эквадорских налогоплательщиков агенты обосновались в одной из самых дорогих частей Лондона, пусть и в обычной подвальной квартире с двумя спальнями, обходившейся в 2800 фунтов ежемесячно", - сообщает The Guardian. С Ассанжем консультировались по поводу всех, кто хотел его посетить. Агенты записывали номера паспортов посетителей, их национальность и цель визита. Они фиксировали время, когда гость приходил и уходил. "Каждый месяц охранная компания отправляла президенту Эквадора конфиденциальный список посетителей Ассанжа. Это были дополнительные "чрезвычайные" отчеты. Иногда компания включала в них кадры из секретной видеосъемки интересных гостей с биографией и анализом. Они также сообщили, когда на балкон подбросили пакет со сладостями - очевидно, подарок Ассанжу", - пишет издание. The Guardian полагает, что данные о посетителях заинтересуют спецпрокурора США Роберта Мюллера. Он, по-видимому, считает WikiLeaks составной частью многогранной шпионской операции Кремля, отмечается в статье. "К 2014 году трения из-за Ассанжа, похоже, усиливались, - продолжает The Guardian. - Документы показывают, что Хуан Фалькони Пуиг, на тот момент посол Эквадора в Британии, переслал Senain жалобу после того, как из Кенсингтона и Челси пришел счет на неоплаченный муниципальный налог. Налог относился к тайной агентской квартире в особняках на Бэзил-стрит. Фалькони не знал, что она существовала". "Той осенью консультанты по безопасности сообщали, что Ассанж каким-то образом создал собственную секретную сеть связи. Более того, они заявили, что тот взломал компьютеры посольства и, вероятно, читал конфиденциальные дипломатические сообщения, докладывала компания. Сотрудники посольства, по-видимому, хранили личные дела по Ассанжу в безопасном месте - единственном, к которому он не мог получить доступ", - пишет газета. "Со временем Ассанж стал занимать более трети территории посольства на первом этаже. Поначалу он спал в тесной комнате рядом с балконом. Впоследствии он захватил подсобное помещение в качестве спальни и занял половину кухни, - говорится в статье. - Неряшливые владения Ассанжа стали домом для WikiLeaks с его компьютерами и были полностью закрыты для посторонних. Там не было камер наблюдения. Дипломатам вход был запрещен, попасть в комнаты можно было только по специальным кодам". "К весне этого года события в Кито приняли для Ассанжа угрожающий оборот, - отмечает The Guardian. - Президент Эквадора Ленин Морено объявил его затратной проблемой, доставшейся по наследству, и дал понять, что считает Ассанжа помехой для улучшения отношений с США". В марте Ассанжу отключили доступ к интернету, более месяца ему отказывали в посетителях. Если Ассанж выйдет из посольства, его может ожидать арест за нарушение условий освобождения под залог, а затем США могут попытаться его экстрадировать. "По словам источников в правительстве Эквадора, Кито размышляет над планом, куда Ассанж может потом отправиться. Очевидным выбором была бы Россия, хотя это может вызвать проблемы с США. Куба и Венесуэла, как говорят, тоже обсуждаются", - сообщает газета. "Если Ассанж останется в посольстве, отрезанный от мира, WikiLeaks не сможет работать. Как бы то ни было, очевидно, что Эквадору он больше не нужен. Сейчас его будущее как никогда прежде неопределенно. Наиболее вероятный сценарий - он скоро выйдет за дверь", - прогнозирует The Guardian. Источник: The Guardian