В Москве министр экономики Германии вместо давления делает ставку на ослабление напряженности

Во время визита в Россию министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер делает ставку на переговоры и диалог. В части, по вопросу строительства "Северного потока-2" он настроен "очень оптимистично", сообщают журналисты Handelsblatt Андре Баллен и Дана Хайде.

Новому министру экономики Германии приходится на всех фронтах сглаживать конфликты, усложняющие сотрудничество немецкой экономики с иностранными партнерами. Помимо задуманных США пошлин на импорт стали и алюминия из Германии, страну беспокоит и Восток: русские замахнулись для удара в ответ на новые санкции, вводимые США с 5 июня, и планируемые меры могут значительно ударить по немецкой экономике, поясняют журналисты.

"Я думаю, что Россия сильно заинтересована в том, чтобы устранить напряженность", - считает Альтмайер.

То, что Россия, кажется, заинтересована в улучшении отношений с Германией, заметно также по тому, что для встречи с Альтмайером нашли время многие высокопоставленные члены российского правительства. Альтмайер встретился и с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Однако хорошие сигналы - это еще не хорошие поступки, отмечают Баллен и Хайде.

Именно во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии западным санкциям. Немецкий бизнес обеспокоен. "Компании могут оказаться между американским молотом и русской наковальней", - заявил в разговоре с изданием Маттиас Шепп, руководитель Российско-германской внешнеторговой палаты.

При этом Вашингтон вмешивается и в строительство "Северного потока-2". США, а также Еврокомиссия в высшей степени критически относятся к проекту, потому что он увеличит зависимость от российского газа. Россия по-прежнему отказывается направлять существенное количество газа через украинский газопровод. Причина - не только финансовые интересы, о которых Россия постоянно заявляет в политических переговорах: лишить украинское правительство доступа к газу и деньгам и таким образом дестабилизировать его - вот вероятная причина упрямства Москвы в вопросе строительства "Северного потока-2", говорят наблюдатели.

Германия считает себя посредником в этом конфликте, в том числе как покровитель Украины. Вот почему Альтмайер встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, а затем с президентом Петром Порошенко. "Ударным" методам американского президента Дональда Трампа и напряженности с Россией Альмайер противопоставляет диалог, переговоры и сигналы разрядки напряженности, отмечают журналисты.

В вопросе "Северного потока-2" министр настроен "очень оптимистично": он полагает, что в ближайшие дни будет найдено решение, передает издание.

Если Россия и Украина договорятся о гарантии поставок газа через украинский газопровод, это будет большим успехом для Альтмайера на его новой должности. Однако уверенности в успехе сделки в настоящий момент нет.