16 мая 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Крымский мост: впечатляющий "патриотический маневр" Путин "залез в кабину оранжевого строительного грузовика и проехал на нем через 12-мильный мост в Крым, закрепив претензии Москвы на оспариваемую территорию", пишут СМИ, называя этот проект принципиальным в геополитическом, экономическом и военном смысле. Из-за незаконного присоединения Крыма и санкций строить мост никто не хотел. "Проглотить горькую пилюлю" пришлось другу Путина Аркадию Ротенбергу - в интересах страны, как он сказал. Во вторник, на полгода раньше срока, Владимир Путин открыл мост в Крым. Чтобы добиться пропагандистского успеха принципиального в экономическом и военном смысле проекта, Кремль смирился с недостатками в качестве строительства, утверждает журналист Neue Zürcher Zeitung Иво Мийнсен. Начав строительство моста в мае 2015 года, Кремль хотел показать, что, несмотря на изоляцию и санкции, он в состоянии довести до конца огромный проект - по официальным данным, смета составила 3,6 млрд швейцарских франков, отмечает журналист. Мост не просто соединяет два берега: по информации исследовательской организации The Jamestown Foundation, он представляет собой центральный элемент военной стратегии России в регионе. Так как мост проходит через Керченский пролив, русские в случае необходимости могут заблокировать с его помощью половину украинского побережья. Для защиты моста были созданы специальные подразделения нацгвардии, а в непосредственной близости в Крыму размещена батарея С-400, говорится в публикации. Неизмеримым является и экономическое значение моста. Хотя он не устранит водный кризис на полуострове, который является катастрофой для туризма и сельского хозяйства, после его открытия улучшится энергоснабжение и обеспечение Крыма товарами повседневного спроса. Между тем использование моста большегрузными автомобилями вызывает вопросы, отмечает Мийнсен. Так, украинские, а также российские эксперты указывают на большие недостатки в конструкции, с которыми правительство смирилось, чтобы быстро закончить строительство. Сомнения по поводу того, сможет ли конструкция одновременно выдержать вес поездов, грузовиков и автомобилей, привели к тому, что в Крыму только одна неизвестная фирма оказалась готовой застраховать мост, сообщает автор. При этом непрозрачность проекта имеет системный характер: так как противозаконная аннексия Крыма привела к санкциям против Москвы, в России для строительства моста в расчет принимались только фирмы, не преследующие международные интересы. "Проглотить горькую пилюлю" пришлось близкому другу Путина Аркадию Ротенбергу - в интересах страны, как он сам заявил однажды. Взамен он получил выгоду от ослабленного регулирования и осознания того, что он по-прежнему находится в милости у Кремля, заключает Мийнсен. "Путин уже побывал рыбаком, охотником, защитником редкого вида птиц и глубоководным ныряльщиком, а теперь он попробовал себя в роли водителя грузовика. Сев за баранку оранжевого КАМАЗа, во вторник он стал первым, кто пересек только что отстроенный мост, соединивший российский Краснодарский край с полуостровом Крым", - пишет в Sueddeutsche Zeitung московский корреспондент Юлиан Ханс. Планы по строительству моста, который соединит территорию России и полуостров, были заявлены Москвой уже 18 марта 2014 года, когда Путин выступил в Кремле с речью по поводу присоединения Крыма. До этого с территории России в Крым можно было попасть только на пароме или на самолете, пишет Ханс. "После российской аннексии Украина оборвала всякое сообщение с полуостровом. Поезда туда не ходят, автомобилистам приходится проходить долгие пограничные проверки, прекращены поставки воды и электричества с территории Украины", - говорится в статье. Крымский мост знаменуют собой окончательный, "физический" этап присоединения полуострова к России: Крым теперь подсоединен к российской инфраструктуре, пишет Ханс. "Многие другие районы страны до сих пор не имеют надежных транспортных магистралей - в этом полуострову повезло больше", - отмечает автор. "Вначале инвесторы и строительные компании испугались участвовать в проекте. За бизнес в Крыму компаниям грозят серьезные западные санкции - по этой причине даже крупнейший в стране "Сбербанк" не имеет филиалов на полуострове", - говорится далее. В конечном итоге заказ на строительство получила компания "Стройгазмонтаж", которая принадлежит давнему другу Путина Аркадию Ротенбергу. Ротенберг значится в санкционном списке США еще с 2014 года. Автор находит, что роль Путина в качестве водителя грузовика символична еще и потому, что в прошлом году российские дальнобойщики выступили с акциями протеста против дорожных сборов, которыми занимается фирма, принадлежащая сыну Аркадия Ротенберга. "За рулем КАМАЗа Путин мог послать им сигнал: смотрите, я один из вас!" - говорится в статье. "Владимир Путин открыл мост стоимостью 4 млрд долларов, напрямую связывающий Россию с Крымом. Это обеспечило ему пропагандистскую победу, вызвавшую осуждение Запада, и послужило очередной демонстрацией персонализированной системы власти", - пишет журналист The Washington Post Антон Трояновский. Открытие моста - важный этап в усилиях Путина показать миру и своему народу, что аннексия Крыма необратима, говорится в статье. "Крымчане ждали мост с нетерпением - как экономическую дорогу жизни, ведущую к их теперь изолированной и находящейся под санкциями территории", - пишет автор. Событие "подчеркнуло выстроенную вокруг Путина систему политического и экономического покровительства", отмечает Трояновский: "Роль Ротенберга как строителя моста показала, каким образом российские миллиардеры могут использовать свою близость к Путину, чтобы еще больше обогатиться и при этом оказать услугу государству". Фокусирование на непосредственной роли Путина в этом проекте высветило и неприглядную сторону: бессчетное количество плохих автодорог, железных дорог и мостов по всей стране, которые не пользуются личным покровительством президента. "Всемирный банк ставит Россию по качеству торговой и транспортной инфраструктуры на 94-е место в мире, после Туниса и перед Колумбией", - сообщает автор. "Независимо от того, сколько морщин на лбу у Путина и сколько у него рук, эта модель ручного управления работает только на определенном числе проектов", - сказал изданию политический аналитик Дмитрий Орешкин. Вчера "Путин залез в кабину большого оранжевого строительного грузовика и проехал на нем через 12-мильный мост в Крым, торжественно открыв свой очередной мегапроект и закрепив претензии Москвы на оспариваемую территорию", пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. Мост соединяет Керчь - город на восточном берегу Крыма - с российским материком, и к нему сходятся местные дороги. "Однако открытие носило скорее театральный, чем реальный характер, потому что главные магистрали, которые идут к мосту как со стороны материка, так и через весь Крым, продолжают строиться", - отмечает автор. Открытие моста "важно с геополитической точки зрения", сказала корреспонденту Наталья Зубаревич, эксперт по региональному экономическому развитию. "Экономические соображения вторичны", - считает она. "Вооруженное присоединение Крыма Путиным, которое оттолкнуло от него большую часть Запада, пользовалось огромной популярностью в России, - пишет Макфаркуар. - Однако в плане туризма многие россияне, посетившие Крым в первые два лета после присоединения, сочли, что качество обслуживания там плохое. Они предпочли проводить отпуск в Сочи или в Турции - в случае бюджетного отдыха". "Тем не менее, местные жители, которые должны начать пользоваться мостом в среду, были вне себя от радости, - рассказывает корреспондент. - Открытие моста сняло ощущение изолированности, которое они испытывали с тех пор, как Украина после аннексии прервала железнодорожную связь с Крымом и затруднила переход границы". "Когда Путин впервые предложил этот проект, ни одна российская компания не хотела за него браться. Сложности с инженерной точки зрения были серьезными, и любая связь с Крымом несла с собой риск международных санкций", - отмечает автор. В конец концов за проект взялся Аркадий Ротенберг - давний друг и партнер президента по дзюдо. Сделал он это добровольно, или его заставили, это вопрос, пишет журналист.