Задолго до того как американские хипстеры открыли для себя чайный гриб, он был важнейшим продуктом в России. Сейчас он возвращается

"Борис Коркин все еще помнит трехлитровые банки с шипучим терпким напитком, стоявшие на подоконниках в переполненной пятикомнатной коммуналке в центре Москвы, где он вырос вместе со своей матерью после Второй мировой войны", - пишет Los Angeles Times.

Смесь делали из странного на вид сгустка бактерий и дрожжей, который по-русски называется "чайный гриб". "Мы пили его, потому что ничего другого не знали. У нас он был, и у всех он был. По особым случаям мы разливали его по красивым графинам и ставили на стол", - рассказал 72-летний Коркин.

"На Западе этот напиток известен как комбуча и переживает популярность, - поясняет корреспондентка Los Angeles Times Сабра Айрес. - Но задолго до того, как он вошел в моду в США, он был важнейшим продуктом на многих советских кухонных столах".

"Когда в Россию в последние дни перестройки пришла кока-кола и ее подслащенные газированные собратья, ферментированные чайные напитки постепенно утратили свою популярность", - пишет Айрес. "В 1990-е никто ничего такого не хотел, потому что все хотели фанту или колу", - сказал Коркин.

Сегодня благодаря молодым предпринимателям комбуча возвращается в Россию. "Я думаю, у моего поколения своего рода посттравматическое расстройство из-за того, что наши бабушки заставляли нас в детстве пить комбучу. Но я думаю, сейчас мы готовы взглянуть на это по-новому", - рассказал изданию 35-летний Илья Деведжиан, основатель бренда "Карибу комбуча".

Коркин до сих пор делает комбучу на кухне. По его словам, его грибу около 12 лет, это был подарок от соседа. "Мой гриб еще не такой старый, - говорит он. - У меня есть друг, который использует один и тот же гриб не меньше 38 лет!"

"Полагают, что этот ферментированный чай появился около 220 года до нашей эры на северо-востоке Китая, где считалось, что напиток имеет лекарственную ценность. Со временем рецепт ферментированной комбучи распространился на север и восток, несколько столетий назад добравшись до России", - пишет Los Angeles Times.

В 2016 году продажи комбучи в мире достигли 1,06 млрд долларов, согласно докладу Zion Market Research. К 2022 году они могут вырасти до 2,5 млрд долларов. Один из самых быстрорастущих рынков - Северная Америка. "В игру вступила даже PepsiCo, купив в 2016 году бренд комбучи KeVita", - говорится в статье.

Комбуча была популярна в тесных тюремных камерах в Советском Союзе. В 2015 году Виктора Бута поймали за завариванием комбучи в его камере в Иллинойсе, где он отбывает 26-летний срок за попытку продажи ракет колумбийской группировке. Приговор продлили на 40 дней, как заявили в тюрьме, за изготовление алкоголя.

Репутация комбучи как средства для пищеварения снова завоевывает популярность в России, где здоровый образ жизни вошел в моду среди миллениалов, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Люди, ведущие здоровый образ жизни, - тот рынок, на который хотел выйти Илья Деведжиан, открыв в прошлом году "Карибу комбуча".

"Пять лет назад Деведжиан работал в Нью-Джерси в компании по управлению морскими перевозками и в местном продуктовом магазине наткнулся на комбучу в бутылках. Он снова начал пить ее после 20-летнего перерыва и обнаружил, что она нравится ему больше, чем в детских воспоминаниях. Вернувшись в Россию, он начал заваривать дома собственную комбучу, используя только российские продукты, в том числе чайные листья", - пишет Los Angeles Times.

С "Карибу комбуча" конкурируют не менее двух более крупных производителей из Петербурга. По словам Деведжиана, он достаточно уверен в рынке, и весной "Карибу комбуча" переехала в более просторные производственные помещения в Москве.

"Думаю, нам, русским, нравится более шипучая и крепкая комбуча, чем американцам. Для нас она должна быть терпкая и не слишком сладкая, какой мы ее запомнили детьми", - рассказал Деведжиан.