Заваленная мусором Москва задыхается

Россия производит 70 млн т отходов в год, по оценкам экологической организации "Гринпис". Раздельная сортировка мусора существует лишь в сотне российских городов и большая часть отходов десятилетиями накапливается на свалках, все сильнее загрязняющих окружающую среду, пишет журналистка Le Figaro

По данным "Гринпис", за 10 последних лет объем бытовых отходов в России вырос на 30%. Лишь 2% мусора сжигается и 7% перерабатывается, остальное складируется на полигонах и свалках.

"В России, похоже, сбывается пророчество физика Нильса Бора, который считал, что человечество погибнет, задохнувшись в собственных отходах", - иронизирует ответственный сотрудник "Гринпис России" Алексей Киселев. За последних пять лет в окрестностях Москвы 24 мусорных полигона были закрыты, поскольку достигли максимально допустимых размеров, в то время как 15 других - огромные зловонные горы под открытым небом - продолжают принимать массы несортированных отходов, говорится в статье.

В марте в Волоколамске 50 детям потребовалась медицинская помощь, после того как они отравились ядовитыми газами из ближайшей свалки. Тысячи жителей вышли на митинг, что редко случается в России, требуя закрытия мусорного полигона. Недовольство стало находить выход и в других городах, порой с непривычной для России злобностью, хотя любые протесты жестко пресекаются властями, отмечает автор. В итоге Россия обратилась за помощью к Нидерландам с просьбой предоставить систему для нейтрализации отравляющих веществ, так как в России отсутствует подобная высокоэффективная технология.

"Печальней всего то, что никто не обращает внимание на проблему до тех пор, пока на свалке не произойдет газовый выброс, утечка зараженной воды или пожар", - сокрушается Киселев.

Перед лицом экологической катастрофы российское правительство пообещало построить пять мусоросжигательных заводов: четыре - в Московской области и один - в Казани, на Волге. Два первых завода, способные сжигать 700 тыс.т отходов в год и вырабатывать около 70 МВт/ч энергии каждый, должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году в Воскресенске и в Наро-Фоминске, в Подмосковье. "Цель - положить конец складированию мусора на свалках", - поясняет Андрей Шипелов, директор компании "РТ-Инвест", являющейся разработчиком проекта.

Строительные запланированы на ближайшие недели, однако местное население выступает с протестными акциями, опасаясь негативного воздействия на окружающую среду, говорится в статье. "Мы хотим перерабатывающие заводы, а не мусоросжигающие", - возмущается жительница Наро-Фоминска Марина Мельникова.

"Проблему с мусором решать надо. Но зачем начинать с последнего звена цепи? Где переработка и сортировка?" - задается вопросом активист с коммунистическим убеждениями Игорь Вавилов.

"Эти заводы совершенно не опасны. Завод не будет выделять ни диоксины, ни другие опасные вещества", - обещает директор проекта Шипелов.

Экологи, со своей стороны, убеждены, что усовершенствование сжигания мусора - не лучшее решение для России. "Какой смысл создавать новый источник загрязнения, если мы можем решить проблему с помощью мусороперерабатывающих заводов?" - говорит Киселев.