Путин гордо открывает свой "Крымский мост"

Российский президент с большой помпой во вторник открыл 19-километровый мост, связывающий Россию с Крымом, отрезанным от Украины после его аннексии в марте 2014 года, пишет корреспондент Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем. Историческим - потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 50-е. И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось", - радостно заявил Владимир Путин, с подтекстом того, что он действовал более разумно, чем царь и Сталин.

Кульминационный момент торжественного открытия настал, когда Путин сел за руль мощного оранжевого грузовика и проехал по мосту, описывает журналист.

Генподрядчиком этого огромного государственного проекта, который обошелся в 227,9 млрд рублей (3,6 млрд швейцарских франков), стала компания миллиардера Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж", без всякого конкурса, отмечает автор статьи.

В реальности мост открыт лишь для легкового и общественного транспорта. Движение грузовиков будет разрешено начиная с осени. А поезда запустят в декабре 2019 года. В прошлом году Кремль надеялся на то, что мост будет готов в марте 2018 года и станет частью трофеев кандидата Владимира Путина, проводившего тогда президентскую кампанию. Можно вообразить, как в один прекрасный день он станет носить имя российского президента и по этой причине сегодня известен под скромным названием "Крымский мост", - предполагает Гриншпан.

Скорость строительства моста явилась важным фактором, так как Крым оказался в крайне нестабильной ситуации с материальной точки зрения. Украина, отрезанная от своего южного полуострова, быстро разорвала с ним все связи (вода, электричество, газ, железнодорожный и автомобильный транспорт). Последствия: в Крыму сократился туризм и снизилось сельскохозяйственное производство, в то время как стоимость снабжения резко возросла, указывает корреспондент.

Во вторник в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" мост сравнили с "психологическим допингом для жителей Крыма". А один официальный представитель Минэкономразвития назвал полуостров "русской Калифорнией". Однако для остальной России бремя Крыма продолжит давить на бюджет и портить инвестиционный климат. Ничто не предвещает снятия международных санкций, связанных с этой территориальной экспансией, обеспечившей, прежде всего, раздувание путинской популярности, пишет автор. Лишь горстка государств-клиентов России признала аннексию. 9 мая в суде в Гааге Россия проиграла дело 18 украинским компаниям, подавшим иск с требованием компенсации за утраченные из-за аннексии Крыма активы. России присуждена выплата в размере 159 млн долларов на первом судебном процессе из семи проходящих в настоящее время. Общий счет может достичь 8 млрд долларов, сообщает Гриншпан.

В Киеве торжественное открытие "Крымского моста" породило иронические замечания и колкости, говорится в статье. На своей страничке в Facebook украинский президент Петр Порошенко заметил, что "особенно циничным является тот факт, что его открытие произошло накануне очередной годовщины депортации крымско-татарского народа сталинским режимом. (...) Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым".