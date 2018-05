16 мая 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Путин открыл мост в Крым, закрепив контроль России над соседом "Президент Владимир Путин залез в кабину большого оранжевого строительного грузовика и проехал на нем через 12-мильный мост в Крым, торжественно открыв свой очередной мегапроект и закрепив претензии Москвы на оспариваемую территорию", - пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. Мост соединяет Керчь - город на восточном берегу Крыма - с российским материком, и к нему сходятся местные дороги. "Однако открытие носило скорее театральный, чем реальный характер, потому что главные магистрали, которые идут к мосту как со стороны материка, так и через весь Крым, от Севастополя на западе (давняя штаб-квартира Черноморского флота), продолжают строиться", - отмечает автор. "Весь проект стоимостью более 7,5 млрд долларов, который включает в себя железнодорожный дублер, как ожидается, должен открыться в следующем году, будет продолжаться до 2023 года", - говорится в статье. "Это важно с геополитической точки зрения, потому что у России появилась прямая связь с Крымом, - говорит Наталья Зубаревич, эксперт по региональному экономическому развитию. - Экономические соображения вторичны". "Вооруженное присоединение Крыма Путиным, которое оттолкнуло от него большую часть Запада, пользовалось огромной популярностью в России и с тех пор поддерживало его рейтинг доверия на высоком уровне", - пишет Макфаркуар. "Однако в плане туризма многие россияне, посетившие Крым в первые два лета после присоединения, сочли, что качество обслуживания там плохое. Они предпочли проводить отпуск в Сочи, на российском черноморском курорте, перестроенном для зимней Олимпиады 2014 года, или в Турции - в случае бюджетного отдыха", - отмечает автор. "Тем не менее, местные жители, которые должны начать пользоваться мостом в среду, были вне себя от радости, - рассказывает корреспондент. - Открытие моста сняло ощущение изолированности, которое они испытывали с тех пор, как Украина после аннексии прервала железнодорожную связь с Крымом и затруднила переход границы. Крымчане зависели от самолетов или от паромов через Керченский пролив, характерная для которого переменчивая погода зимой и длинные очереди летом часто приводили к долговременным задержкам и к повышению цен на товары первой необходимости". "Когда Путин впервые предложил этот проект, ни одна российская компания не хотела за него браться. Сложности с инженерной точки зрения были серьезными, и любая связь с Крымом несла с собой риск международных санкций", - отмечает автор. В конец концов за проект взялся Аркадий Ротенберг - давний друг и партнер президента по дзюдо. Сделал он это добровольно, или его заставили, это вопрос, пишет журналист. Источник: The New York Times