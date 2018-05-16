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16 мая 2018 г.
16 мая 2018 г.

Маттиас Гебауэр | Der Spiegel

Хайо Зеппельт: "Звучит не очень заманчиво"

Журналист Хайо Зеппельт все же получит визу для поездки на чемпионат мира по футболу, однако должен будет пройти в России допрос. В разговоре с немецким изданием Der Spiegel эксперт по допингу заявил, что еще подумает, нужно ли ехать.

На решение России о выдаче визы журналист в любом случае отреагировал более чем сдержанно, отмечает автор публикации Маттиас Гебауэр. "Препятствовать журналисту-критику в его работе на крупном международном мероприятии - в высшей степени сомнительное действие", - сказал Зеппельт.

"Объявленный вызов на допрос в какие-то следственные органы в любом случае звучит не очень заманчиво", - объяснил свою осторожность эксперт по допингу.

Зеппельту сообщили, что виза была выдана ему только благодаря действующим в ФИФА правилам, регулирующим выдачу виз иностранным журналистам. Хотя у Зеппельта изначально была журналистская виза, посольство объявило ее затем недействительной, обращает внимание Гебауэр.

Для России Зеппельт останется в списке "нежелательных лиц", хотя подобную жесткую классификацию страны налагают только на преступников и непосредственных политических врагов, отмечает издание.

Источник: Der Spiegel


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