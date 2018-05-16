Путин проехал по новому мосту за рулем КАМАЗа

К многочисленным ролям, в которых уже выступал российский президент, он добавил еще одну. "Путин побывал рыбаком, охотником, защитником редкого вида птиц и глубоководным ныряльщиком, а теперь попробовал себя в роли водителя грузовика. Сев за баранку оранжевого КАМАЗа, во вторник он стал первым, кто пересек только что отстроенный мост, соединивший российский Краснодарский край с полуостровом Крым", - пишет в Sueddeutsche Zeitung московский корреспондент издания Юлиан Ханс.

"С момента аннексии Крыма строительство моста стало главным приоритетом, - говорится в статье. - Планы по строительству моста, который соединит территорию России и полуостров, были заявлены Москвой уже 18 марта 2014 года, когда Путин выступил в Кремле с речью по поводу присоединения и подписал договор с властями полуострова". До этого с территории России в Крым можно было попасть только на пароме или на самолете - с наступлением высокого сезона отдыхающие были вынуждены простаивать порой в многочасовых очередях в ожидании парома - при сильных порывах ветра и течении паромное сообщение приостанавливается, пишет Ханс.

"После российской аннексии Украина оборвала всякое сообщение с полуостровом. Поезда туда не ходят, автомобилистам приходится проходить долгие пограничные проверки, прекращены поставки воды и электричества с территории Украины", - говорится в статье.

Поездка Путина за рулем КАМАЗа во главе колонны оранжевых грузовиков заняла 15 минут, сообщает автор. "В экономическом плане значимость нового моста не так велика, как в политическом, - считает Ханс. - Крымский мост знаменуют собой окончательный, "физический" этап присоединения полуострова к России: Крым теперь подсоединен к российской инфраструктуре".

"Многие другие районы страны до сих пор не имеют надежных транспортных магистралей - в этом полуострову повезло больше, у него были преимущества. Чтобы аккумулировать на строительство моста 3 млрд евро, в других местах были заморожены проекты по строительству давно запланированных дорог и мостов", - указывает Ханс.

"Кроме того, - замечает журналист, - досрочно открыв мост (официально его планировалось запустить через полгода), Москва демонстрирует, что в состоянии реализовывать крупные проекты даже под санкциями. Вначале инвесторы и строительные компании испугались участвовать в проекте. За бизнес в Крыму, в особенности в таких сферах, как инфраструктура и энергетика, компаниям грозят серьезные санкции - по этой причине даже крупнейший финансовый институт в стране - "Сбербанк" - не имеет филиалов на полуострове".

В конечном итоге заказ на строительство получила компания "Стройгазмонтаж", которая принадлежит давнему другу Путина Аркадию Ротенбергу. "Других заинтересованных лиц не было - заказ ушел к Ротенбергу без конкурса", - отмечает Ханс. Ротенберг значится в санкционном списке США еще с 2014 года.

Как отмечает корреспондент в заключение, "роль Путина в качестве водителя грузовика символична еще вот в каком плане: в прошлом году российские дальнобойщики выступили с акциями протеста против дорожных сборов, которые стала собирать фирма, принадлежащая сыну Аркадия Ротенберга. За рулем КАМАЗа Путин мог послать им сигнал: смотрите, я один из вас! Ротенберг, построивший мост, выглядел при этом очень довольным".