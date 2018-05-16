Крик о помощи, который должен быть услышан в Европе

"Шквал огня привел к результату, изгнание стало свершившимся фактом: фонд американского миллиардера Джорджа Сороса уходит из Венгрии, офис в Будапеште переезжает в Берлин. Виктор Орбан может быть доволен - он одолел своего оппонента, которого объявил "врагом государства", - пишет Петер Мюнх в своей статье на сайте Sueddeutsche Zeitung.

Уход из Венгрии соросовского фонда Open Society Foundation представляет собой "не просто тяжелый удар по всем тем организациям на территории страны, которые выступают в поддержку прав человека. Это удар по демократии в Венгрии - но в первую очередь это призыв о помощи, который должен быть услышан в Европе", говорится в статье.

Евросоюз, к которому он обращен, "уже давно с опасением следит за кампанией против Сороса, развернутой венгерскими властями". После убедительной победы на парламентских выборах партии Орбана "Фидес" тот сразу начал еще больше закручивать гайки, отмечает автор.

"Проправительственное издание Figyelö опубликовало недавно список с именами 200 человек, которые якобы входили в "сеть" Сороса. Позорный столб снова стал политическим средством", - констатирует издание.

Согласно новому пакету законов, в спешном порядке принятом парламентом, "неправительственные организации, получающие финансирование из иностранных источников, должны впредь облагаться штрафными налогами и получать разрешение на осуществление своей деятельности, предусматривающее тщательную проверку со стороны спецслужб".

Речь, замечает в заключение журналист, уже давно идет не о конкретном фонде и не одной лишь Венгрии. "ЕС, будучи сообществом, основанным на единых ценностях, должен как можно быстрее найти ответ на то, как он планирует обращаться с выхолащиванием демократии в отдельных странах, входящих в его состав".