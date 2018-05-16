Немецкие компании в ловушке Трампа

Европейские концерны, ведущие бизнес с Россией, опасаются как санкций со стороны США, так и ответных ударов со стороны Москвы, пишет Мальте Кройцфелльдт на страницах Tageszeitung.

"Похоже, министру экономики ФРГ нравится его двойственная роль: с одной стороны, Петер Альтмайер (ХДС) при любом удобном случае позиционирует себя как политик, ценящий хорошие отношения с США даже во времена Трампа, а с другой - ему важна разрядка напряженности в отношениях с Россией", - пишет автор статьи. Германия несет ответственность за "вклад в стабилизацию и рост в этой части Европы", заявил он в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Немецкий министр намерен "углублять" многосторонние экономические связи, которые существуют несмотря на санкции, передает корреспондент.

"Совершенно не так позитивно настроены многие менеджеры немецких концернов, с которым Альтмайер встретился во вторник утром в московском отеле Ritz Carlton. В будущем может стать невозможным делать бизнес ни в России, ни в США, опасаются представители Siemens, Bayer, SAP&Co. 6 июня в отношении 24 российских олигархов в силу вступают новые американские санкции - тот, кто в будущем будет вести дела с принадлежащим им компаниям, должен будет учитывать крупные денежные штрафы или даже тюремные сроки", - говорится в статье.

"Однако, - продолжает журналист, - проблемы могут возникнуть и в случае соблюдения американских условий. Дело в том, что Москва считает санкции, которыми Вашингтон грозит иностранным компаниям, противоречащими нормам международного права и хочет наказать те компании, которые "поддерживают" эти санкции. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в понедельник. Если он будет принят в первоначальной форме, иностранным компаниям в России не избежать стресса".

По словам председателя правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, "здесь сильно озабочены тем, что немецкие и европейские компании становятся заложниками как американский санкций, так и российской санкционной политики".

Альтмайер пока не смог предложить менеджерам помощь. Что касается санкций, министерство пытается установить, какие именно российские компании будут затронуты. "Вполне вероятно, отдельные немецкие компании должны будут модифицировать свою деятельность в России или же ограничить ее", - признает министр.

"Более внятными стали результаты обсуждения другой темы, стоявшей на повестке дня трехдневной рабочей поездки немецкого министра, - споре вокруг проекта "Северный поток-2", - передает Кройцфельдт. Медведев и министр энергетики Александр Новак выразили готовность договариваться о гарантиях того, что и после ввода в эксплуатацию нового газопровода через Украину в Германию будет поставляться "значительный объем газа".

Правда, отмечает журналист, "США продолжают выступать против реализации проекта. Они хотят отправлять в Европу свой сжиженный газ. Кроме того, они не желают допускать, чтобы роль Украины была ослаблена, а в случае ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" она уже будет не нужна как транзитер газа в Европу. Если Вашингтон будет угрожать участникам проекта санкциями, его реализация может оказаться под вопросом".