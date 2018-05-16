Берем папайю и делаем аборт

Студенты-медики в Германии изучают различные медицинские вмешательства, но не аборты, пишет на страницах немецкой газеты Tageszeitung Дина Ризе.

Уже в четвертый раз в университетской клинике "Шарите" в Берлине проходит семинар, проводимый объединением "Студенты-медики за право выбора" (Medical Students for Choice), выступающим за репродуктивные права и уголовно-правовое регулирование абортов.

Участвующие в семинаре студенты хотят научиться прерывать беременность. При этом осуществлять одно из наиболее часто проводимых хирургических вмешательств они тренируются на папайе. Это связано не только с тем, что форма фрукта напоминает матку. Дело в том, что методы прерывания беременности не являются частью медицинского обучения в "Шарите", самой крупной университетской клинике Европы. Поэтому вместо того, чтобы обучаться оперативному вмешательству в качестве обязательного образовательного курса, начинающие врачи занимаются этим в свое свободное время на семинаре, поясняет Ризе.

По словам одной из руководительниц семинара Габриэль Хальдер, папайя удобна тем, что косточка фрукта поддается извлечению с помощью отсасывания, и благодаря консистенции плода процесс по ощущениям напоминает действия врача во время аборта. "Если ввести инструменты слишком далеко или слишком резко, то можно проткнуть фрукт. То же самое может произойти и с маткой", - говорит Хальдер.

По словам Алиши Байер, студентки девятого семестра, в их программе обучения есть только один семинар, касающийся темы прерывания беременности. Большей частью речь на нем идет о пренатальной диагностике, и лишь 10 минут посвящаются теме абортов, при этом только правовым и этическим аспектам. "О методах речи вообще не идет", - говорит Байер.

Это не случайность, отмечает автор публикации. Прерывание беременности является в Германии спорной темой, даже среди медиков. Аборты считаются преступлением против жизни и ненаказуемы согласно статье 218 Уголовного кодекса Германии только при определенных условиях, а именно когда они проводятся в первые 12 недель после зачатия, когда беременная женщина прошла консультацию в государственном медицинском центре и когда истек срок в 3 дня, отведенный на принятие женщиной окончательного решения об аборте. Исключением являются аборты по медицинским показаниям или случаи, когда женщина забеременела в результате изнасилования или сексуального домогательства.

"Тяжело обязать государственный университет преподавать уголовно наказуемое деяние", - с сожалением говорит доктор Габриэль Хальдер. По ее словам, отношение к абортам в Германии в целом несправедливое, в том числе в науке и в образовании. Поэтому и в университетах они играют лишь второстепенную роль.

Многие медицинские учреждения, особенно финансируемые церковью, не практикуют аборты. Частные врачи, которые хотят осуществлять оперативное прерывание беременности, должны уметь проводить амбулаторные операции и иметь соответствующие помещения и персонал, а также выполнять иные требования в зависимости от федеральной земли, говорится в статье.

По словам студентки Байер, многие молодые врачи, не сталкиваясь с темой абортов во время обучения, не видят причин работать затем в этой сфере. В результате, как показало исследование, проведенное изданием, все меньше врачей в Германии готовы проводить аборты. При этом врачи старшего поколения постепенно прекращают свою деятельность, а молодых медиков, которые могут пойти по их стопам, нет.

Согласно данным Федеральной ассоциации врачей ФРГ, в Германии насчитывается 18,5 тыс. практикующих врачей в области гинекологии и акушерства, однако, по данным Федерального статистического ведомства, только 1,2 тыс. медиков проводят аборты.

При этом тема абортов стала предметом дебатов в немецком обществе и политике с ноября 2017 года, когда на врача Кристину Хэнель был наложен штраф в размере 6 тыс. евро за то, что на своем сайте она указала, что осуществляет прерывание беременности. В Германии подобное считается рекламой и попадает под действие статьи 219а Уголовного кодекса.

"Если этого не предлагает университет, то нужно учиться этому где-то в другом месте. Или, по крайней мере, увидеть, чтобы иметь представление", - говорит студент Сина Шамс, также участвующий в семинаре, на котором студенты используют те же инструменты, что и при проведении настоящего аборта, и практикуют на папайе наиболее часто используемый в Германии метод прерывания беременности - вакуумный аборт. Шамс и его сокурсница удивлен, насколько простым в итоге является вмешательство, отмечает журналистка в заключение.