16 мая 2018 г. Роджер Бойз | The Times Сопротивление Европы Путину ослабевает Корреспондент британской The Times Роджер Бойз называет тех, кто находился в первом ряду на инаугурации Путина (патриарха Кирилла, Сергея Шойгу, Маттиаса Варнига, Стивена Сигала, Герхарда Шредера), "подозреваемыми" и "упыриным фан-клубом". "Всей этой команде место в новом санкционном списке, в который надо внести слишком рьяных и преследующих собственные интересы чирлидеров путинского режима, который аннексировал землю в Европе, поставляет тяжелое вооружение сепаратистам, замешан в гибели гражданского авиалайнера, манипулировал выборами по всему миру и использовал нервнопаралитические вещества против резидентов в стране ЕС", - убежден журналист. "Почему нам должно быть дело до путинского двора? Потому что консенсус по делу Скрипаля - молчаливое соглашение западных стран, что отравление Россией перебежчика Сергея Скрипаля было посягательством на цивилизацию, - разрушается. Великобритании удалось добиться примечательного дипломатического прорыва, когда она быстро убедила членов НАТО и ЕС принять участие в коллективной высылке путинских дипломатов. Выставить посла стало проявлением самоидентификации в качестве западной страны. Более 130 дипломатов отправились по домам", - говорится в статье. "Однако сейчас многие западные страны хотят снова открыть Путину дверь. Похоже, Великобритания в своей решимости не сдавать позиции по делу Скрипаля может оказаться в изоляции. Взять хотя бы вероятное новое итальянское правительство - коалицию крайне правой партии "Лига" во главе с Маттео Сальвини и популистского движения "Пять звезд". Сальвини подписал соглашение о "сотрудничестве" с путинской партией "Единая Россия", горячо противостоит продлению санкций против Москвы и высказался против высылки Италией российских дипломатов. Не приходится сомневаться, что его правительство сделает все возможное, чтобы Путин перестал быть парией", - указывает автор. Бойз упоминает, что Австрия отказалась высылать российских дипломатов и сопротивляется расширению санкций, новоизбранный чешский президент Милош Земан называет санкции "разрушительными и неэффективными", а такие страны, как Греция и Кипр, очень заинтересованы в крупных российских инвестициях. "Вероятно, все это стало одной из причин того, что Эндрю Паркер, генеральный директор Службы безопасности Великобритании, решил впервые публично выступить за границей - на конференции в Берлине", - предполагает Бойз. Паркер призвал к продолжению крепких отношений в сфере обмена разведданными после "Брекзита", а также напомнил об угрозе со стороны российских властей. "Он правильно выбрал аудиторию, - говорится в статье. - В марте, когда грянуло дело Скрипалей, немецкие политики были среди тех, кто громче всех требовал предоставить дополнительные улики в пользу российского следа, прежде чем неохотно присоединиться к коллективным действиям. Даже руководство немецкой разведки тяготело к тому, чтобы видеть в Скрипале бывшего британского агента, а значит, британскую проблему". Источник: The Times