16 мая 2018 г. Крис Смит | The Times Выключайте мобильные в 10 вечера, чтобы предотвратить расстройства настроения "Мобильные телефоны не следует использовать после 10 вечера, по словам автора крупнейшего исследования о связи нарушений сна с депрессией и ощущением себя несчастным", - передает Крис Смит в The Times. Это исследование - первая попытка крупномасштабного исследования нарушения работы биологических часов с помощью переносных отслеживающих устройств. В ходе него рассмотрены данные 91 тыс. человек средних лет. Их циркадные ритмы сопоставлялись со здоровым паттерном - дневная активность и ночной покой. Примерно у одного из 25 отмечался ненормальный паттерн: их дневная активность была не намного выше ночной. Это были "люди с очень плохой гигиеной сна, люди, в полночь заходящие на Facebook с мобильного или встающие сделать чашку чая среди ночи", сказал Даниэль Смит, руководитель исследовательского коллектива. "Они на 6% более склонны к депрессии и на 11% - к биполярному расстройству. Они оценивали собственное ощущение счастья на 9% ниже, согласно результатам исследования, опубликованным в The Lancet Psychiatry", - говорится в статье. "По словам профессора Смита из Университета Глазго, вероятно и то, что проблемы с настроением вызывают нарушение привычек, связанных со сном, и что нарушение ночного сна повышает риск таких расстройств", - передает автор. "Все, кто хоть раз выходил из самолета после длительного рейса или воспитывал детей, знают, что даже пара ночей, когда не удалось выспаться, может довольно сильно ухудшать настроение и мыслительные способности. Не думаю, что было бы несправедливо сказать, что мы получили еще одно подтверждение того, что нам надо внимательнее относиться к нашим природным ритмам активности и отдыха", - сказал профессор Смит. "По его словам, отключение телефона в 10 ч вечера позволило бы среднестатистическому взрослому человеку успокоиться, прежде чем выключать свет", - передает автор статьи. Источник: The Times