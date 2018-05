16 мая 2018 г. Люси Фишер | The Times Российского посла высмеяли за теорию заговора вокруг Скрипаля Вчера российского посла назвали "Комическим Али" после того, как он предположил, что британские агенты отравили Сергея и Юлию Скрипалей, чтобы подставить Москву, пишет The Times. "Британская сторона пыталась повлиять на западный мир, настроив его против России", - заявил Александр Яковенко на заседании парламентской группы по России. Представитель Консервативной партии Боб Сили сказал послу: "Люди относятся к вам как к Комическому Али в Ираке - человеку с чрезвычайными способностями развлекать, который полагается на теории заговора". Комический Али, чье настоящее имя - Мухаммед Саид ас-Сахаф, навлек на себя насмешки за нелепые заявления на пресс-конференциях во время войны в Ираке, напоминает издание. Он заявил, что "неверным" угрожает "бойня", даже когда американские танки въехали в Багдад. Источник: The Times