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16 мая 2018 г.
16 мая 2018 г.

Люси Фишер | The Times

Российского посла высмеяли за теорию заговора вокруг Скрипаля

Вчера российского посла назвали "Комическим Али" после того, как он предположил, что британские агенты отравили Сергея и Юлию Скрипалей, чтобы подставить Москву, пишет The Times.

"Британская сторона пыталась повлиять на западный мир, настроив его против России", - заявил Александр Яковенко на заседании парламентской группы по России.

Представитель Консервативной партии Боб Сили сказал послу: "Люди относятся к вам как к Комическому Али в Ираке - человеку с чрезвычайными способностями развлекать, который полагается на теории заговора".

Комический Али, чье настоящее имя - Мухаммед Саид ас-Сахаф, навлек на себя насмешки за нелепые заявления на пресс-конференциях во время войны в Ираке, напоминает издание. Он заявил, что "неверным" угрожает "бойня", даже когда американские танки въехали в Багдад.

Источник: The Times


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