16 мая 2018 г. Кристофер Ингрэм | The Washington Post Спутниковые снимки говорят о том, что Россия, Китай и другие авторитарные страны жульничают с отчетами по ВВП "Согласно новому анализу спутниковых данных за четверть века, Китай, Россия и другие авторитарные страны в определенные годы завышают свои официальные показатели ВВП на 15-30%", - сообщает The Washington Post. Издание ссылается на исследование Луиса Р. Мартинеса из Чикагского университета. Он обнаружил, что авторитарные режимы особенно склонны искусственно завышать цифры в годы перед выборами и что разницу в отчетах по ВВП авторитарных и неавторитарных стран не объяснить структурными факторами. Выводы Мартинеса основываются на новом источнике данных: спутниковых снимках, по которым прослеживаются изменения в уровне ночного освещения. "Ключевой вопрос, попытка ответить на который предпринимается в работе, заключается в том, способны ли сдержки и противовесы в демократии ограничить стремление правительств манипулировать информацией или, говоря точнее, их желание приукрашивать состояние экономики, - сказал Мартинес изданию. - Я пытаюсь ответить на поставленный выше вопрос, сравнивая ВВП (объявляемый самостоятельно показатель, подверженный манипуляции) и ночное освещение (которое фиксируется спутниками из космоса и которым намного сложнее манипулировать) в качестве показателей экономической деятельности". The Washington Post указывает на исследование экономистов Брауновского университета и Национального бюро экономических исследований, опубликованное в 2012 году. Оно показало, что перемены в уровне ночного освещения строго следуют за изменениями в экономической активности. Мартинес рассортировал страны по их оценке согласно Freedom House. Организация классифицирует их по шкале от свободных до несвободных на основании таких категорий, как защита гражданских прав и гражданские свободы. Затем он изучил, как изменения в ночном освещении коррелируют с показателями ВВП. "Я прихожу к заключению, что 10-процентный рост уровня ночного освещения связан с увеличением ВВП на 2,4% в наиболее демократических странах и с увеличением на 2,9-3,4% в наиболее авторитарных", - сообщил изданию Мартинес. Мартинес проверял, может ли разница объясняться общей структурой экономики, но нет. "Однако он действительно выявил, что разные политические характеристики стран могут объяснить некоторые различия", - пишет The Washington Post. "Подозрительный чрезмерный рост ВВП в сравнении с увеличением ночного освещения, характерный для авторитарных режимов, оказывается меньше при наличии независимых политических институтов (например, избираемых законодательных органов), экономических (к примеру, центральный банк обладает полномочиями по монетарной политике) и судебных институтов (например, если есть национальный конституционный суд)", - рассказал Мартинес. Авторитарные страны, в прошлом управляемые коммунистическими правительствами, были особенно склонны отчитываться о высоком ВВП, как и авторитарные страны в преддверии года выборов. Источник: The Washington Post