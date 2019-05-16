Депутаты от партии "Вперёд, Республика!" поддерживают принятие закона, вдохновленного путинским "врагом номер 1"

"Национальное собрание заслушало американского бизнесмена Билла Браудера и российского оппозиционера, которые выступают за принятие "закона Магнитского" во Франции. В США и Великобритании этот закон наказывает россиян, виновных в нарушениях прав человека", - пишет журналист LeFigaroФабрис Ноде-Ланглуа.

Сам Браудер называет себя "иностранным врагом Путина номер 1", говорится в статье.

"Я обнаружил, что все российские компании, в которые я вложил деньги, были коррумпированы", - сказал американец, внук лидера Компартии США, который из духа противоречия хотел "стать крупнейшим капиталистом США в России". В то время Билл Браудер стал изобличать олигархов и чиновников. Ему был запрещен въезд в Россию. Затем он нанял адвоката Сергея Магнитского, чтобы продолжить расследование", - указывает автор статьи.

После смерти Сергея Магнитского в тюрьме в результате жестокого обращения, как признал Европейский суд по правам человека, Билл Браудер стал бороться за свершение правосудия, говорится в публикации.

"Если не удастся добиться этого в России, мы попробуем за границей", запрещая пребывание там указанным лицам и нанося удар их по кошельку, подытожил американец перед французскими депутатами. Таким же образом в 2012 году он добился того, что американский Конгресс проголосовал за "закон Магнитского", на основании которого были наложены санкции на 43 россиян. Такому примеру последовали Канада, Великобритания и три прибалтийских государства. "Я надеюсь, что во Франции будет принят закон Магнитского", - заявил Браудер перед Национальным собранием, потому что все диктаторы и олигархи имеют здесь собственность. "Те, кто нарушает основные права у себя дома, не должны иметь права пользоваться привилегиями у вас", - со своей стороны добавил на превосходном французском языке российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, который утверждает, что избежал двух попыток отравления в Москве в 2015 и 2017 годах", - передает Le Figaro.

"В маленьком зале комитета по иностранным делам отсутствовала Марин Ле Пен, с которой был готов столкнуться лицом к лицу Билл Браудер, - отмечает журналист. - В Европарламенте евродепутаты от "Национального объединения" фигурировали среди тех, кто оказывал сопротивление закону "против российских руководителей", когда 14 марта текущего года большинством голосов была принята резолюция в пользу европейского "закона Магнитского".

"На вопросы французских парламентариев, которые беспокоились по поводу критериев наказания какого-либо лица, Браудер и Кара-Мурза ответили, что, например, потребовалось четыре года, чтобы добавить в "список Магнитского" в США генерала Александра Бастрыкина, всемогущего главу российского Следственного комитета", - пишет газета.

"Какие дальнейшие действия последуют за этими двумя часами слушания в присутствии дюжины депутатов, большинство из которых, судя по всему, одобряют французский "закон Магнитского"? - задается вопросом автор статьи. - Мирей Клапо, заместитель председателя партии "Вперед, республика!" из комитета по иностранным делам, стоявшая у истоков этой встречи, намерена действовать осторожно и изучить то, как подобный документ будет сочетаться с существующим режимом санкций. Она сказала, что все же готова внести законодательное предложение, которое, по мнению другого источника, благосклонно будет принято в Елисейском дворце".

"Тем временем, Билл Браудер продолжает ходить со своим паломническим посохом в память о Сергее Магнитском. В четверг его должны заслушать в немецком парламенте", - сообщает Le Figaro.