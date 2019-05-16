Боязнь войны в Персидском заливе с долей блефа

"На этот раз иранский верховный лидер и глава американской дипломатии пришли к согласию. Никто не ищет войны, заявили во вторник вечером два высокопоставленных чиновника, Али Хаменеи в речи, выложенной на его сайте, и Майк Помпео из Сочи, в России, на пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Лавровым. Однако уже в среду утром решение Вашингтона подтвердило и подпитало крайнюю напряженность, которая царила в регионе в течение недели. США отдали распоряжение своему второстепенному персоналу покинуть посольство в Багдаде и консульство в Эрбиле. В тот же день Госдеп опубликовал предостережение по безопасности, в котором путешественникам рекомендовалось не посещать Ирак из-за "многочисленных террористических и повстанческих группировок и антиамериканских конфессиональных ополченцев". Конкретно об Иране не упоминалось, хотя в течение нескольких дней США уверяли, что Ирак станет полем противостояния по доверенности, поскольку Тегеран сможет рассчитывать на мощные шиитские ополчения на месте", - пишет журналист Liberation Пьер Алонсо.

"Это утверждение привело к одному из нечастых инцидентов между союзниками, объединенными в коалицию против "Исламского государства" под названием операция "Непоколебимая решимость", - сообщает автор статьи. - Заместитель командующего, британский генерал Кристофер Гика, сказал во вторник, что "нет, угроза, исходящая от сил, которые Иран поддерживает в Ираке и Сирии, не увеличивается".

За его заявлением последовало коммюнике от Центрального командования, подразделения Пентагона, которое контролирует операции в этом регионе мира: "Недавние комментарии со стороны заместителякомандующего противоречат реальным угрозам от проиранских сил в регионе, о которых получены данные от американской разведки и союзников".

"Максимальное давление", переходящее от экономических санкций к демонстрациям военной силы, ставит Иран в щекотливое положение", - говорится в публикации. - По словам Ариан Табатабай, политолога из американской организации "Исследования и разработка", хотя на поверхности режим выглядит сплоченным, внутри ведутся дебаты о том, как лучше на него реагировать. Возникают разногласия: "Сторонники жесткого режима, те, кто давно предупреждал, что Вашингтону нельзя доверять, и кто выступал против переговоров с администрациями США и ядерной сделки, сегодня объясняют, что администрация Трампа, несмотря на свою риторику, не склонна вступать в войну, и что ее недавние военные развертывания, широко комментируемые в средствах массовой информации, не являются чем-то необычным", - пишет она в израильской газете Haaretz.

И наоборот, "реформаторы и умеренные считают, что к американским угрозам нужно относиться серьезно", -продолжает политолог.

"Процесс принятия решений в области национальной безопасности основан на поиске консенсуса", - добавляет Ариан Табатабай.

"Чтобы дать гарантии самой консервативной и все более нетерпеливой части режима и отреагировать на одностороннее и постоянное введение санкций США в течение прошлого года, Тегеран объявил, что он больше не будет соблюдать отдельные пункты ядерного соглашения, представленные как второстепенные. Среднее и консенсуальное положение вынуждает Иран терпеть и сносить экономический застой и при этом оказывать давление на другие державы, подписавшие ядерное соглашение. Но не доходить до его расторжения, что в нынешнем контексте могло бы явить собой повод к войне", - резюмирует Пьер Алонсо.