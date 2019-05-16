"Некоторые реалии более не действительны"

В интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Ангела Меркель говорит о важности предстоящих выборов в Европарламент, защите окружающей среды и росте популизма. С канцлером побеседовали журналисты Нико Фрид и Штефан Корнелиус.

Говоря о значении предстоящих выборов в Европарламент, канцлер отметила: "В любом случае эти выборы имеют большое значение, это особенные выборы. Многие беспокоятся о Европе, в том числе и я. Это усилило у меня чувство ответственности за совместную заботу о судьбе этой Европы".

"Европе, несомненно, нужно найти новое место в изменившемся мире. Некоторые реалии, сложившиеся в послевоенное время, более не действительны", - указала канцлер.

Обращаясь к теме внешней политики Европы, Меркель отметила: "В вопросе Ирана Европа, с одной стороны, на деле кажется слабой, потому что евро не является ведущей валютой, как доллар, и поэтому нам тяжело противопоставить что-то санкциям США. С другой стороны, Европа все же продолжает развиваться. В вопросе иранского соглашения Германия, Франция и Великобритания идут другим путем, нежели США. Здесь, при всех прочих различиях, у нас даже есть общие интересы с Россией и Китаем. То, что в этом важном вопросе Европа более не разобщена, как тогда во время Иракской войны, ценно само по себе. Тем не менее, мы можем реалистично оценивать наши способности и должны укрепить их на будущее. В сотрудничестве по вопросам обороны мы находимся на правильном пути".

Отвечая на вопрос о том, как глобальные вызовы со стороны Китая, России и США влияют на Европу, германский лидер заявила: "Они вновь и вновь заставляют нас искать общие позиции. Зачастую ввиду различных интересов это трудно. Но нам это удается - возьмите, например, нашу политику в отношении конфликта на Украине. Также и наша политика в отношении Африки следует сейчас совместной стратегии, которую пару лет назад еще трудно было бы себе представить. Таким образом, шаг за шагом мы продвигаемся вперед. Но пока наша политическая сила не соответствует нашим экономическим способностям".

Наиболее важными событиями, произошедшими в Европе за последние годы, Меркель считает решение Великобритании о выходе из ЕС, а также миграционный кризис и кризис евро. "Тема миграции будет сопутствовать нам и в ближайшие десятилетия, - уверена канцлер. - За последние годы и мы в Европе почувствовали последствия террора и гражданской войны на Ближнем и Среднем Востоке и помогали людям, оказавшимся в беде. Одновременно сохраняется задача способствовать тому, чтобы именно страны Африки встали на путь правильного и устойчивого экономического развития. В этом заинтересованы обе стороны".

"Если бы в кризисе евро и в миграционном кризисе мы не предприняли бы никаких действий или же действовали совсем иначе, это, по моему мнению, имело бы значительно более тяжелые последствия, чем некоторые сегодняшние проблемы", - указала канцлер, подчеркнув, что странам ЕС по-прежнему необходимо работать над вопросом распределения беженцев.

Обращаясь к теме защиты окружающей среды, Меркель отметила: "То, что ситуация еще больше ухудшилась по такому большому количеству пунктов, сильно огорчает. Здесь однозначно не хватает политического упорства, причем по всему миру".

Говоря об отношениях Германии с Францией, Меркель указала на различия стран в менталитете и "понимании ролей". "У Франции, входившей в блок союзников, после Второй мировой войны, естественно, была другая роль, нежели у Германии. Франция - ядерная держава, она обладает правом вето в Совете безопасности ООН. Но от наших изначально разных позиций и взглядов мы каждый раз приходим к компромиссам", - подчеркнула канцлер.

"Мы приняли решение о совместной разработке боевого самолета и танка. Это большой взаимный комплимент и знак доверия, когда вы увереннее полагаетесь друга на друга в оборонной политике", - указала германский лидер.

Говоря о том, кто в будущем займет пост председателя Еврокомиссии, Меркель, являющаяся членом Европейской народной партии (ЕНП), отметила: "У ЕНП есть главный кандидат, которого зовут Манфред Вебер, и я буду выступать за то, чтобы он стал председателем Еврокомиссии, если мы станем на выборах сильнейшей политической силой".

Отвечая на вопрос о том, намерена ли она при необходимости вести переговоры с Терезой Мэй касательно выхода Великобритании из ЕС и допускает ли необходимость переговоров между главой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Борисом Джонсоном, Меркель указала: "Тори в любом случае не являются нашей партнерской партией в ЕНП. К моему сожалению, они покинули ЕНП еще при Дэвиде Кэмероне. В остальном, если будет, о чем вести переговоры, то это, как и прежде, сделает Еврокомиссия от лица 27 стран-участниц".

Обращаясь к теме популизма, канцлер ФРГ заявила, что не представляет себе сотрудничества ЕНП с итальянской партией "Лига Севера" Маттео Сальвини и схожими объединениями. "Сейчас как раз то время, когда мы должны бороться за наши принципы и фундаментальные ценности. (...) Каждый несет ответственность за то, чтобы бережно обращаться с такой уникальной структурой, как Евросоюз. Чтобы не подвергнуть Европу опасности, каждый должен поставить себя на место другого, быть готовым к компромиссам, оставаться честным и всегда бережно обращаться с остальными", - подчеркнула Меркель.