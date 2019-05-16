"Алабама вводит самый радикальный на сегодняшний день запрет абортов, - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. - Еще недавно эта идея казалась крайней даже многим противникам абортов. А теперь во многих регионах Америки она становится реальностью. "Законом о сердцебиении" назвали консерваторы закон, который они провели в нескольких штатах. Он запрещает делать аборт после 6-й недели беременности, то есть после того, как у эмбриона обнаруживается сердцебиение".

"Закон не позволяет прерывать беременность даже в случае изнасилования или инцеста и допускает его лишь при условии, что жизнь матери находится под угрозой. Женщины, нарушающие закон, не будут подвергаться наказанию, однако врачам, осуществившим операцию, грозит лишение свободы на срок до 99 лет", - отмечает журналист Алан Кэссиди.

"Республиканцы видят в законе доказательство того, что Алабама выступает за "защиту жизни". "Я думаю, что мы ставим себя на место Бога, когда лишаем жизни неродившегося ребенка", - заявил сенатор Клайд Чемблисс во время дебатов. Ранее его партия "потопила" внесенную демократами поправку к закону, предусматривающую исключения в случае с изнасилованием или инцестом. "Сегодня - темный день для женщин Алабамы и всей страны", - заявила Стейси Фокс из организации "Планирование семьи", выступающая за право на аборты", - передает издание.

"После Джорджии, Миссисипи, Кентукки и Огайо Алабама - уже пятый штат, где в этом году был принят "закон о сердцебиении", - указывает Кэссиди. - В ряде других штатов были внесены похожие предложения. С некоторыми исключениями эти штаты относятся к югу США, региону религиозных правых. (...) Здесь женщины, желающие сделать аборт, уже давно вынуждены уезжать для операции в другие штаты".

По факту "закон о сердцебиении" равнозначен полному запрету абортов, ведь многие женщины не знают о своей беременности вплоть до шестой недели, отмечает издание.

Пока законы не вступили в силу ни в одном штате, однако сторонники абортов и правозащитные организации уже подали многочисленные жалобы.

В 1973 году решением под названием "Роу против Уэйда" Верховный суд США легализовал аборты по всей стране. "Однако религиозные правые, имеющие большое влияние внутри Республиканской партии, никогда не принимали это решение. Для них изменение этого решения является заветной целью на протяжении нескольких лет. Избрание Дональда Трампа президентом США воодушевило их на то, чтобы всеми силами пытаться сподвигнуть Верховный суд пересмотреть решение. Ранее и сам Трамп был сторонником права на аборт, но после выдвижения своей кандидатуры он начал добиваться расположения консервативных избирателей, обещая назначить судей, которые будут поддерживать отмену решения "Роу против Уэйда", - говорится в статье.

При этом среди населения, согласно опросам, в том числе опросу исследовательского центра Pew Research Center, большинство выступает за право на аборты. "58% американцев поддерживают прерывание беременности "во всех или почти во всех случаях", 37% выступают против", - отмечает издание.

"Уже сейчас намечается, что эта тема сыграет свою роль и в предвыборной кампании 2020 года, - указывает Кэссиди. - Ряд кандидатов в президенты от демократов осудили новый закон Алабамы". "Этот запрет опасен и крайне жесток", - сказала сенатор Элизабет Уоррен. Кирстен Джиллибранд, сенатор из Нью-Йорка, заявила о "войне против женщин", - передает Tages-Anzeiger.