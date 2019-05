16 мая 2019 г. Группа, проводящая журналистское расследование | The Telegraph Обученный в Великобритании разработчик создал ПО, которое использовала Россия, чтобы повлиять на голосование по "брекзиту" "Онлайновая российская "фабрика троллей" могла использовать программное обеспечение, разработанное получившим образование в Великобритании разработчиком, чтобы повлиять на референдум по Brexit", - сообщает The Telegraph. Основатель и исполнительный директор глобального конгломерата Zed Group Хавьер Перес Долсет обвинил связанное с Кремлем Агентство интернет-исследований в "краже" кода, созданного его компанией, до того, как начать предполагаемую кампанию вмешательства в основные выборы по всему миру, сообщает британское издание. Долсет "на 99% убежден", что Агентство интернет-исследований использовало программное обеспечение, которое он помог разработать для осуществления троллинга в сети Twitter в промышленных масштабах. "По его словам, во время его деловой поездки в Москву он был представлен доверенному лицу Владимира Путина, человеку, который в прошлом году был осужден в США по обвинениям в финансировании Агентства интернет-исследований, и он рассказал ему о своем программном обеспечении, - говорится в статье. - Перес Долсет указывает, что российский телекоммуникационный партнер Zed имел доступ к исходному коду, который, по его мнению, Агентство интернет-исследований каким-то образом смогло получить с его серверов". "Его утверждения вторят все большему количеству свидетельств о санкционированных Кремлем попытках манипулировать результатами выборов по всему миру. В их число входит референдум 2016 года о членстве Великобритании в Европейском союзе, на который, согласно заявлению Twitter в прошлом году, были нацелены тысячи сгенерированных Агентством интернет-исследований сообщений с хэштегом #ReasonsToLeaveEU (Причины покинуть ЕС)", - подчеркивается в публикации. Предупреждая, что сотни аккаунтов, ответственных за это, до сих пор активны и, вероятно, могут вмешиваться в выборы в Европарламент на следующей неделе, Перес Долсет сказал: "Brexit был самой большой дезинформационной кампанией за всю историю". "Перес Долсет связался с медиа-партнерами The Signals Network (TSN) - консорциума, включающего Daily Telegraph, Die Zeit, El Mundo, Mediapart и Republik - в прошлом году, сообщив о своих предположениях после того, как США предъявили обвинения российскому олигарху Евгению Пригожину в финансировании незаконной деятельности Агентства интернет-исследований. Он также обратился к онлайн-платформе Bellingcat, с которой TSN сотрудничал во время того, что было первым международным расследованием Bellingcat", - поясняет газета. "По словам Переса Долсета, его компания разработала программное обеспечение, способное координировать посты в Twitter, чтобы максимизировать их охват в этой социальной сети. Этот инструмент, известный как Social Networks Analysis Platform - SNAP), использовался правящей Народной партией Испании во время всеобщих выборов 2015 и 2016 годов, а также предлагался команде, руководившей обреченной президентской избирательной кампанией Марко Рубио в США. Также он был представлен в России, где, по словам Переса Долсета, его представили Пригожину, известному как "повар Путина" (...), в декабре 2013 года, задолго до того, как его публично связали с Агентством интернет-исследований. Вскоре после этого отношения между Zed и его российскими деловыми партнерами ухудшились на фоне скандала со взяточничеством, в результате которого в 2017 году был проведен рейд в его офисе в Мадриде, а Переса Долсета задержали по подозрению в мошенничестве", - сообщается в статье. "Ранее Пригожин опроверг какую-либо связь с Агентством интернет-исследований, и у Переса Долсета нет веских доказательств того, что оно получило SNAP", - отмечает The Telegraph. По утверждению издания, "попытки связаться с Пригожиным на прошлой неделе, чтобы подтвердить рассказ Переса Долсета об их предполагаемой встрече, повлекли за собой странный ответ, в том числе журналистов, расследующих эти претензии, назвали "идиотами" (англ. assholes). К ответу также было прикреплено изображение, где лица Переса Долсета и Пригожина были наложены на тела двух мужчин с обнаженными торсами, которые держат свежепойманную рыбу. Что касается предполагаемой связи последнего с Агентством интернет-исследований (по английски - Internet Research Agency - IRA), то ответ содержал следующее: "Я имею прямое отношение к ИРА. Я действительно стоял у истоков основания Ирландской республиканской армии (ИРА). В 1916 году с Патриком Пирсом мы начали бороться за свободу Ирландии, а спустя годы я храню память о свободной Ирландии, потому что ИРА - моя". Источник: The Telegraph