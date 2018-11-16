Чего изволите?

"Дольче вита в колонии: эти кадры будто взяты из российского фильма о бандитах диких 1990-х. Мужчина в черной форме заключенного, с круглым лицом и колючим взглядом, смотрит, жуя, в камеру. В руках он держит вареного краба и кусок белого мяса, перед ним стоят миски с салатом и красной икрой", - описывает журналист Frankfurter Rundschau Штефан Шолль одну из фотографий заключенного Вячеслава Цеповяза, опубликованных "Комсомольской правдой" на прошлой неделе и вызвавших скандал в России.

"То, что коррумпированные надзиратели в российских тюрьмах за деньги достают для заключенных наркотики или мобильные телефоны, - ни для кого не секрет, - отмечает журналист. - Но привилегии, которыми очевидно пользовался Цеповяз, позволены только очень богатым заключенным". "Если у тебя достаточно денег, ты и в колонии можешь решить любой вопрос, - рассказал в разговоре с изданием Сергей Бабинец, руководитель отдела расследований "Комитета против пыток". - Нам известно множество тюрем, располагающих собственными релакс-зонами или саунами для руководства, а также для вип-заключенных - построены они простыми арестантами".

"По его словам, нередко встречаются и камеры класса люкс с плазменными телевизорами, холодильниками и термоокнами. При этом государство выделяет на суточный паек одного среднестатистического заключенного только около 1 евро", - подчеркивает автор статьи. "Из 2 тыс. заключенных 1 тыс. питаются только картофельным супом. Другие получают посылки с продуктами от своих родственников. Однако 15-20 человек сидят в тюрьме, как в особняках на московской Рублевке", - передает издание слова Алексея Федярова, юриста фонда "Русь сидящая".

Между тем, продолжает Шолль, Цеповяза поддержала Наталья Охотникова, председатель Общественной наблюдательной комиссии Амурской области. "Этот человек не убийца, и массовая информация СМИ - гнусная ложь", - заявила она на своей странице в Instagram. "Кажется, связи бандита Цеповяза продолжают работать и за тюремными стенами", - констатирует немецкое издание.