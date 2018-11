16 ноября 2018 г. Эндрю Рот | The Guardian "Деятели культуры первыми оказываются под ударом": российские звезды сплотились на суде над режиссером На этой неделе Кирилл Серебренников пришел в суд в футболке с цитатой из Гоголя: "Русь, чего ты хочешь от меня?" "Уместный вопрос из уст ведущего российского авангардного режиссера, который столкнулся с запутанным, многомесячным судом по уголовному делу, расцененным как знамение для свободы художественного творчества в стране", - пишет корреспондент The Guardian Эндрю Рот. "Серебренников обвиняется в хищении, ему грозит 10 лет тюрьмы. Его сторонники сравнивают суд над ним с репрессиями в отношении режиссеров в советское время и цензурными ограничениями, которым подвергались ведущие писатели при царизме", - говорится в статье. "В России деятели культуры всегда занимали самое опасное положение, - сказала в интервью газете знаменитая актриса Лия Ахеджакова. - Они первыми оказываются под ударом". "Критики полагают, что проблемы Серебренникова связаны скорее с политикой, чем с деньгами. Режиссер-виртуоз сделал себе имя на спектаклях и фильмах, которые бросали вызов общественным нормам, в ходе карьеры, которую поддерживали некоторые кремлевские чиновники, но в то же самое время он нажил себе из-за этой карьеры могущественных врагов", - пишет автор. В суде Серебренников заявил, что сосредотачивался больше на постановках, чем на закупках для этих постановок. "Его дело стало громким в кругах российской интеллигенции", - пишет автор, отмечая, что во вторник на судебном заседании присутствовали Ахеджакова и Чулпан Хаматова, среди посетителей были Людмила Улицкая и Ксения Раппопорт. "В поддержку Серебренникова высказались некоторые иностранные творческие деятели, в том числе актриса Кейт Бланшетт и немецкий театральный режиссер Томас Остермайер", - говорится в статье. Газета перечисляет, как Серебренников и его сторонники стараются поддержать интерес к судебному процессу: звезды приходят поддержать подсудимых, Серебренников появляется в суде в футболках с разными цитатами, журналист Михаил Зыгарь "создал пешую экскурсию по Москве, в которой Серебренников выступает рассказчиком" (экскурсия существует в форме променад-спектакля: зрители совершают прогулку по определенному маршруту, слыша голос рассказчика в наушниках, а также в форме приложения для смартфона. - Прим. ред.). Зыгарь сказал, что опубликовал экскурсию во время судебного процесса, дабы показать россиянам, что "это может случиться с каждым из нас", а также потому, что "то, что шокировало, может начать казаться нормальным". Источник: The Guardian