Что я видел в Сирии

После семи лет гражданской войны силы, лояльные Башару Асаду, отвоевали основную часть сирийской территории, попавшую в руки исламистов. Писатель Сильвен Тессон прошел по древним и современным руинам страны, подлежащей восстановлению. Свои впечатления он передает на страницах Le Figaro.

"В Сирии повсюду ощущаются знаки войны, которую Запад склонен считать законной "политической революцией". Сирийское правительство сразу после ее развязывания в 2011 году рассматривало ее как исламистский государственный переворот. Страны Запада, вскормленные революционным романтизмом, долгое время называли "повстанцами" мятежников, хотя происходящее доказывало, что они были поглощены исламской заразой, - отмечает автор статьи. - Но когда первые порывы оппозиции оказались преисполнены джихада, западная коалиция, желающая, чтобы Сирия излечилась от чумы, лишь содействовала распространению холеры!"

Специалисты французской компании "Искусство графики и культурное достояние" (AGP) вот уже два года со сканирующим устройством, передающим трехмерное изображение, обходят памятники, разрушенные джихадистами. Позднее археологи будут восстанавливать здания в 3D-технологии, указывает писатель.

"Российская армия, под фанфары вернувшаяся на мировую арену, отвоевала Пальмиру в 2016 году вместе с сирийскими правительственными войсками и шиитским ополчением. Кремль организовал тогда концерт в римском амфитеатре. Со времен "Титаника" мир не знал более горестного реквиема. СМИ всей планеты из уст в уста передавали отзвуки музыки Прокофьева под величественными сводами, вслед за созданием отвратительного имиджа исламских вандалов. Западные державы не сумели удержаться от аплодисментов "Владимиру Путину и его оркестру", - напоминает Тессон. - Российская музыка не смягчает нравы, зато оказывает влияние на стратегию".

3D-моделирование когда-нибудь поможет реконструировать здания. Возникает вопрос: развалины сами по себе являются страницами истории? Зачем их восстанавливать, а если их все же восстановить, то на какую дату ссылаться: на век строительства или на год их разрушения? - задумывается Тессон.

Западные правительственные канцелярии отдельных стран Евросоюза задумываются о своем возвращении в Сирию. Франция к ним не относится. Париж зашел слишком далеко в своей борьбе против Асада, чтобы возобновить разговор с ним, указывает писатель.

Для возрождения города Алеппо надо, чтобы в него вернулись жители. Это еще одна важнейшая задача для Сирии. "Беженцы сами совершают ошибку, оставаясь в Европе. Изгнание ни для кого не является решением", - говорит Жан-Клеман Жанбар, архиепископ Алеппо.

Тессон сочиняет нечто вроде припева, резюмирующего намерения всех участников сирийского конфликта: "Уезжайте или умирайте", - говорят исламисты. "Приезжайте к нам все!" - говорят немцы. "Но только не к нам!" - говорят арабские нефтяные державы. "Возвращайтесь теперь", - говорят сирийцы. "Останемся и будем бороться", - говорят курды. "Воспользуемся этим хаосом", - говорят турки.