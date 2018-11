16 ноября 2018 г. Эндрю Э. Крамер | The New York Times Европейский суд поддержал лидера российской оппозиции Алексея Навального "Многочисленные аресты лидера оппозиции Алексея Навального российскими властями во время уличных протестов равносильны политически мотивированной кампании, цель которой - заставить его замолчать, заключил в четверг высший в Европе суд по правам человека, сделав редкостный вывод, что правительство злоупотребило своими судебными полномочиями с политической целью", - сообщает The New York Times. По словам наблюдателей, этот вердикт ЕСПЧ ставит российское правительство в неловкое положение, поскольку в истории данного суда это лишь 11-й по счету вердикт, в котором говорится о злоупотреблении такими полномочиями, замечает журналист Эндрю Э. Крамер. Но возникают опасения, что Россия в ответ может выйти из договора, на основании которого был учрежден ЕСПЧ. Издание напоминает, что Навального арестовывали десятки раз, обычно по российским законам, запрещающим участвовать в несанкционированных акциях протеста или организовывать таковые. "Череда недолгих административных арестов - сроком от нескольких дней до нескольких недель - не позволяла Навальному появляться прилюдно перед выборами; таким образом удавалось избежать возможной негативной реакции в стране и за границей, которую, вероятно, вызвало бы его тюремное заключение на долгое время без перерывов", - говорится в статье. ЕСПЧ рассмотрел 7 случаев его арестов и задержаний. "В вердикте Большой палаты, где обжалуются решения более низких уровней ЕСПЧ, сделан вывод, что аресты и задержания Навального были частью "генерального шага" российской стороны "с целью взять оппозицию под контроль". Суд велел российскому государству выплатить Навальному 63678 евро в качестве компенсации и в счет судебных издержек, а также изменить его законы о собраниях в общественных местах, приведя их в соответствие с Европейской конвенцией о защите прав человека", - говорится в статье. Вердикт Большой палаты ЕСПЧ по двум из 7 арестов газета считает "дополнительной победой" Навального, поскольку он вынесен "по статье, воспрещающей судебное преследование по скрытым, в том числе политическим, мотивам" (формулировка журналиста). "Вердикт на основании статьи 18 "по сути, обвиняет государство-член (ЕСПЧ. - Прим. ред.) во лжи" об основаниях судебных действий, сказал в телефонном интервью американский правовед Джеффри Д. Кан. Источник: The New York Times