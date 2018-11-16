Решение ЕСПЧ по делу Навального - это проблеск света в сторону России

Европейский суд по правам человека зачастую считают "беззубым". Однако своим последним решением по делу Навального суд "совершил нечто достойное внимания - он заявил о своем неприятии российского полицейского государства", пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш.

Ценность принятого в пользу Навального решения заключается в том, что суд в нескольких случаях посчитал аресты оппозиционера не просто ошибкой властей, а признал их политически мотивированными. "Такая оценка, возможно, не является фундаментальным открытием. (...) Однако обычно Страсбург воздерживается от таких определений, и то, что судьи теперь настолько однозначно ткнули пальцем в больное место, несет в себе особый сигнал", - отмечает автор статьи.

"Конечно, решение мало что изменит в затруднительной ситуации Навального. Европейское правосудие не может его защитить. (...) Однако это решение все же является маленьким проблеском света для тех, кого в России преследуют по политическим мотивам, - считает журналист. - Оно сохраняет надежду на то, что другие страны реагируют на их судьбу и особенно на судьбу почти 200 политзаключенных не просто пожиманием плечами. Правда, эффективнее было бы, если бы об очевидном говорили не только страсбургские судьи, но и правящие круги европейских стран, которые (...) обычно относятся к репрессиям в России как к внутреннему делу большого восточного соседа".

"Если верить официальной пропаганде, Навальный - дискредитированный персонаж без какой-либо поддержки среди населения. Однако если это так, почему Кремль боится митингов этого оппозиционера как черт ладана?" - задается вопросом Рюш.

"Действия Москвы свидетельствуют об отсутствии логики, о мании преследования или о третьем варианте - о том, что путинский режим чувствует себя в своем седле гораздо менее уверенно, чем в этом хочет убедить его пропаганда", - констатирует журналист.