Солдаты вермахта в женских платьях

Немецкие солдаты - всегда мужественные, придерживающиеся строгих правил и твердые как сталь. Сотни личных фотографий, собранных берлинским художником Мартином Дамманном, рисуют, однако, другую, загадочную картину, пишет на страницах Der Spiegel Сольвейг Гроте.

"Солдаты вермахта, душевно обнимающиеся с товарищами в женских платьях, примеряющие женское белье или позирующие в юбке и бюстгальтере на фоне свастики: с такими солдатами Гитлер тоже вел свои захватнические походы и требовал от каждого мужественной самоотдачи. Это была армия режима, который безжалостно преследовал, наказывал и убивал за гомосексуализм", - повествует журналистка.

"Если бы не было фотографий, никто бы в такое не поверил", - говорит Дамманн. Любительскими военными фотографиями он занимается почти двадцать лет. Солдат в женских платьях он видел и на снимках Первой мировой войны, а также в американских, английских и французских военных альбомах. "Однако особенно часто они встречаются в немецких фотоальбомах Второй мировой войны", - отмечает художник.

"О причинах коллекционер может только догадываться, - продолжает Гроте. - По его словам, в отличие от англосаксонских регионов, в Германии существует традиция карнавального переодевания, когда мужчины наряжаются в женщин и наоборот. "Я думаю, поэтому тем, кто играл женщин, было легче на празднествах". Конечно, свою роль сыграло и то, что захватническая война на долгое время увела многих немецких солдат далеко от родины, в результате чего "желания и потребности проявлялись особенно явно".

"Черно-белые фотографии зачастую озадачивают. Иногда солдаты, очевидно, примеряли вещи, которые они находили в шкафах в деревнях, захваченных вермахтом", - передает журналистка. Серия фотографий, пишет Гроте, показывает, как представление в стиле варьете дошло до момента, когда "в объятиях мужчин, все еще стоявших на сцене в блестящих купальниках, оказались пьющие пиво и одетые в военную форму зрители".

"Дамманн убежден, что эти фотографии отображают то, что было и есть в любой другой армии, в том числе и в вермахте: "Даже если большая часть солдат были гетеросексуалами, гомо- и трассексуальная ориентация проявляется необычно явно", - говорится в статье.

Развлекал солдат и "официальный" фронтовой театр, в котором, однако, выступали и женщины, так что там вряд ли имело место переодевание, считает Дамманн. Зачастую воинские подразделения сами спонтанно организовывали представления, в которых на сцену как раз выходили мужчины в роли женщин.

"Возможно, военная логика в таких случаях перевешивала партийную идеологию. "С солдат хотели снять некоторое напряжение и дать им отдохнуть - просто чтобы сохранить их боеспособность", - отмечает коллекционер. Мотивами таких представлений, по его мнению, могли быть "тоска по женщинам, возможно, также и по мужчинам, сильная доля эскапизма, элементы пародии и карикатуры".

"В целом, Дамман считает фотографии доказательством того, что трансвестизм был распространенным феноменом в вермахте", - передает издание.

Однако доказать это в каждом конкретном случае невозможно, так как информация к большинству фотографий очень скудная. Было ли это маленьким бунтом против нацистских понятий о солдатской мужественности или всего лишь карнавальным переодеванием - решать тому, кто будет рассматривать эти фотографии, резюмирует Гроте.