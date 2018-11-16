Красивые люди и секс

Как показывают результаты исследования, проведенного в США, люди с привлекательной внешностью зачастую имеют более либеральные представления о сексуальной жизни, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"Бесчисленные исследования доказывают то, что большинство из нас и так знает с того момента, как замечает у себя первые признаки пубертатных изменений: красивым людям живется легче. Они окружены вниманием, больше зарабатывают, им больше доверяют", - пишет автор публикации Зебастиан Херрманн.

Как сообщает Роберт Урбач из Университета штата Айова в журнале Social Science Quarterly, привлекательные люди живут по своим собственным моральным принципам.

Социолог Урбач проанализировал данные General Social Survey (GSS) (регулярного социологического исследования, которое проводится в США с 1972 года. - Прим. ред.). В ходе интервью эксперты среди прочего оценивали и привлекательность участников. "В ходе своей работы Урбач установил, что красивые люди занимают более либеральные позиции и имеют более прогрессивные представления о морали в вопросах секса. Так, они спокойно относятся к сексу до брака (речь идет о США, где эта тема удивительным образом до сих пор актуальна), однополым бракам и абортам", - отмечает автор статьи.

Люди с привлекательными внешними данными склонны к более нейтральной оценке внебрачных связей. При этом вне темы секса привлекательность респондентов на ответах никак не сказывалась, говорится в статье.

"Тому, кого природа наградила красотой, открыты врата в царство сексуальных наслаждений. Это очевидно и так - исследование лишь подтверждает этот тезис. Тот, кто привлекает своей внешностью, получает больше возможностей накопить сексуальный опыт - и пользуется этим", - повествует журналист.

Верно и то, что менее привлекательные люди, возможно, имеют более строгие представления о морали - в том числе и потому, что жизнь не предоставила им столько возможностей для плотских удовольствий. "В общем и целом мы воспринимаем ситуацию несправедливой или сомнительной, если в ней мы получаем меньше других", - замечает социолог.

Как пишет в заключение автор материала, это исследование таит в себе нелицеприятную новость для всех нас. "Наши моральные убеждения подпитываются из сомнительных источников, которые не должны на деле оказывать влияние на ответ на такой серьезный вопрос, как вопрос о том, что правильно, а что нет".