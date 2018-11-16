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16 ноября 2018 г.
16 ноября 2018 г.

Карло Муньос | The Washington Times

Американские военные и сотрудники разведслужб готовят союзников к выходу США из договора о ракетах, заключенного в годы холодной войны

"Межведомственные группы сотрудников Пентагона, Госдепартамента и разведслужб провели серию двусторонних встреч с ключевыми европейскими союзниками, подготавливая страны-партнеры к грядущему выходу Вашингтона из ключевого договора с Россией, касающегося нераспространения ядерного оружия", - сообщает журналист The Washington Times Карло Муньос.

Группы "предоставили ключевую информацию" об основаниях для выхода из Договора о РСМД, сказала Андреа Томпсон, младший госсекретарь США по контролю вооружений и делам международной безопасности. "Мы напоминаем людям (...), что Россия уже 5 лет нарушает [договор], при двух администрациях [США]", - сказала Томпсон в четверг журналистам.

"С российской стороны не признается, что они нарушают договор, вопреки осязаемым доказательствам, заявила Томпсон", - пересказывает издание ее слова.

По ее словам, после консультаций "ключевые партнеры и союзники согласны с нашим планом". "Мы обговариваем следующие шаги (...), стараясь обеспечить, чтобы между (союзниками. - Прим. авт.) не было разногласий, когда президент примет решение" о выходе из договора, сообщила Томпсон.

Источник: The Washington Times


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