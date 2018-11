16 ноября 2018 г. Карло Муньос | The Washington Times Американские военные и сотрудники разведслужб готовят союзников к выходу США из договора о ракетах, заключенного в годы холодной войны "Межведомственные группы сотрудников Пентагона, Госдепартамента и разведслужб провели серию двусторонних встреч с ключевыми европейскими союзниками, подготавливая страны-партнеры к грядущему выходу Вашингтона из ключевого договора с Россией, касающегося нераспространения ядерного оружия", - сообщает журналист The Washington Times Карло Муньос. Группы "предоставили ключевую информацию" об основаниях для выхода из Договора о РСМД, сказала Андреа Томпсон, младший госсекретарь США по контролю вооружений и делам международной безопасности. "Мы напоминаем людям (...), что Россия уже 5 лет нарушает [договор], при двух администрациях [США]", - сказала Томпсон в четверг журналистам. "С российской стороны не признается, что они нарушают договор, вопреки осязаемым доказательствам, заявила Томпсон", - пересказывает издание ее слова. По ее словам, после консультаций "ключевые партнеры и союзники согласны с нашим планом". "Мы обговариваем следующие шаги (...), стараясь обеспечить, чтобы между (союзниками. - Прим. авт.) не было разногласий, когда президент примет решение" о выходе из договора, сообщила Томпсон. Источник: The Washington Times