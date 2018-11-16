В Мюнстере идет судебный процесс над бывшим охранником концлагеря Штуттхоф. 94-летний Йоханн Р. продолжает давать расплывчатые ответы и утверждает, что "доступа на территорию лагеря" у него не было, говорится в статье на сайте немецкой Die Welt.

Бывшему эсэсовцу Йоханну Р. несладко приходилось во время его службы с оружием в руках в лагере Штуттхоф. "Было нелегко терпеть отвратительную вонь из крематория во время вахты", - заявил он в ходе четвертого дня судебных слушаний в Мюнстере.

По его словам, он сам никогда не был нацистом - "по всей видимости, ему и в голову не приходит мысль о том, что он был одним из тех, на кого падает вина за страдания узников концлагеря", отмечает автор публикации Пер Хинрикс. "Доступа на территорию лагеря у меня не было", - уверяет бывший охранник. Адвокат пытается поддержать пенсионера: "Прошло уже более 70 лет", - добавляет он.

При помощи наушника Йоханн Р. внимательно следит за тем, что происходит на процессе, отвечает на вопросы и "находится, пожалуй, даже в лучшей физической форме, чем кажется на первый взгляд", замечает журналист.

"Возможно ли, чтобы те, кто выжил в лагере и кто провел там меньше времени, чем длилась служба Йоханна Р., помнили о побоях и пытках, а он их якобы даже не видел и не слышал?" - задается риторическим вопросом автор публикации.

"Трудно проникнуть за эту стену красноречивого молчания. Адвокаты отгораживают его от прямых диалогов, записывают вопросы и обсуждают их с ним дома. Тем самым, - уверен журналист, - теряется та непосредственность, которая должна быть присуща судебному процессу".

Корнелиус Нестлер, представитель стороны, подавшей дополнительный иск, задает вопрос о волне заключенных, которые прибыли в лагерь в июле и августе 1944 года. "Эти люди запускались в лагерь через первый пост, на котором, по вашим словам, вы регулярно дежурили". Нередко тысячи заключенных из-за нехватки мест были вынуждены целый день сидеть на земле. "Как вы объясните, что во время вашей службы вы этого не замечали?" - спрашивает Нестлер.

"Ответит ли Йоханн Р. честно на эти ловко сформулированные вопросы?" - размышляет журналист. "Если все невиновны и каждый ничего не видел и ничего не делал, я задаюсь вопросом, кто же убил тысячи людей в Штуттхофе?" - недоумевает другой представитель обвинения Мехмет Даймагюлер.