Массовая вакцинация российским средством "Спутник V" откладывается

"Зарегистрировав летом вакцину от коронавируса, Путин озадачил мир. Однако заявленная массовая вакцинация откладывается. Теперь Москва просит помощи за границей", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Массовая вакцинация начнется в России "в ближайшие месяцы", обещает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Это растяжимое понятие, - отмечают журналисты Андре Баллен и Матиас Брюггманн. - Ведь вообще-то иммунизация населения должна была начаться уже в октябре. Об этом летом громко заявляли высокопоставленные российские политики, когда Владимир Путин зарегистрировал вакцину, символически названную "Спутник V" в качестве первой в мире вакцины от коронавируса".

"Потом речь шла о ноябре или декабре. Теперь директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи Александр Гинцбург назвал датой вакцинации населения январь или февраль. По его словам, к началу следующего года ежемесячно будет производиться 5-6 млн доз вакцины".

"Против оптимизма Гинцбурга говорят две основные проблемы: летом во время регистрации вакцины Москва просто пропустила решающую третью фазу испытаний, чтобы предстать мировым лидером в борьбе с коронавирусом. Лишь сейчас вакцина испытывается на 40 тыс. добровольцах в России и Белоруссии, а также были начаты клинические исследования в ОАЭ, Индии, Венесуэле, Бразилии и Египте", - говорится в статье.

"Центр Гамалеи сообщил недавно, что по эффективности, составляющей 92%, "Спутник V" даже превосходит вакцину, разработанную майнцской компанией Biontech. Однако в последнее время в России все чаще появляются сообщения о том, что участники исследования вакцины заразились коронавирусом (...)", - отмечает издание.

"Во-вторых, в настоящий момент у России отсутствуют производственные мощности для производства вакцины в желаемом количестве. (...) Из фармацевтических кругов также просочилась информация о наличии трудностей в обеспечении стабильности вакцины, то есть одинакового качества всех ампул".

"Сначала вакцина производится в небольшом количестве, - поясняют авторы статьи. - В биореакторе производится около 500 мл, потом количество вакцины должно быть увеличено до десятков литров. Но для этого необходимы большие биореакторы. А их в России не хватает".

"Согласно одному из сообщений СМИ, Путин попросил о помощи Францию. 7 ноября Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. (...) Сообщается, что в разговоре Путин спросил у Макрона, не может ли Франция помочь в массовом производстве вакцины. Глава Франции в свою очередь попросил время на обдумывание, чтобы обсудить этот вопрос с французскими учеными".

"Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предполагает, что его страна может занять третью часть формирующегося миллиардного рынка вакцины от коронавируса. Такие шансы видит и главный вирусолог США Энтони Фаучи. Разработанная Biontech и Pfizer вакцина должна храниться при минимум -70 градусах. Это "очень затруднительно", особенно для бедных государств, сказал Фаучи. При этом российская вакцина переносит и комнатную температуру".

Впрочем, пишет далее издание, проблемой для продажи "Спутника" является то, что "на Западе к российской вакцине в целом относятся критически. В последние месяцы медики, в частности Институт Пауля Эрлиха, предостерегали от преждевременной регистрации медикаментов, которые в итоге могут оказаться либо неэффективными, либо вовсе опасными", - указывают журналисты.

"С другой стороны, поджимает время: вторая волна жестко ударила как по Западной Европе, так и по России. В пятницу в России было зарегистрировано почти 22 тыс. новых заражений, что стало новым рекордом. (...) Согласно официальным данным, на сегодняшний день от заражения коронавирусом скончалось более 32 тыс. россиян. А на юге России в целых регионах уже не хватает свободных аппаратов ИВЛ в клиниках. Там умерших от коронавируса складывают под брезентом", - пишет Handelsblatt.