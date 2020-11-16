Азия договорилась о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли - Китай масштабно расширяет свое влияние в регионе

"В разгар торгового спора с США Пекин заключил с 14 другими государствами соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP). Для компаний в США и Европе условия там, вероятно, усложнятся", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"На торговое соглашение 15 стран приходится около 30% мировой экономики и 2,2 млрд жителей. Китаю сделка дает шанс еще больше расширить свое экономическое влияние в регионе, - отмечает журналист Матиас Пир. - (...) Для заключения рекордной торговой сделки потребовались кровь, пот и слезы - так во всяком случает охарактеризовал долгие переговоры, затянувшиеся на более чем 8 лет, министр торговли Малайзии Азмин Али".

"Незадолго до заключения соглашения премьер-министр Китая одобрил его как "сильный позитивный сигнал для развития региональной интеграции и экономической глобализации". Изначально Пекин продвигал договор о свободной торговле в качестве альтернативы Транстихоокеанскому партнерству (TPP), с помощью которого США при президенте Бараке Обаме хотели установить более тесную экономическую связь с регионом. Однако преемник Обамы Дональд Трамп вскоре после вступления в должность президента прекратил участие США в зоне свободной торговли. С точки зрения его критиков, Трамп тем самым дал Китаю возможность доминировать в торговой политике Азии, не имея конкурентов", - говорится в статье.

"RCEP позволяет Китаю предстать в роли флагмана глобализации и многостороннего сотрудничества", - комментирует Гарет Лезер, специализирующийся на Азии экономист из аналитического центра Capital Economics. Китай тем самым оказывается в более выгодной позиции, позволяющей в значительной степени определять региональные правила торговли, добавил он".

"При будущем президенте США Джо Байдене Соединенные Штаты могут попытаться осуществить перезагрузку экономических отношений с азиатско-тихоокеанским пространством, - считает автор статьи. - В прошлом Байден демонстрировал готовность все же присоединиться к отвергнутому Трампом транстихоокеанскому торговому соглашению, которое было подписано остальными участниками под названием "Соглашение о всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнерстве" (CPTPP 2018). Однако Байден также выступил за пересмотр условий вступления США - что, по мнению наблюдателей, вероятно, столкнется со значительным сопротивлением других членов договора".

"Также и ЕС пока не удалось заключить в Азии объединяющее разные страны соглашение о свободной торговле. Торговая сделка с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) обсуждается уже почти полтора десятилетия - пока безуспешно", - указывает издание.

"Соглашение RCEP, которое, предположительно, будет ратифицировано участниками в следующем году, упразднит таможенные пошлины для 90% товаров, сообщило министерство торговли Сингапура. (...) Однако аналитики предостерегают от слишком высоких ожиданий от сделки. Для полного вступления договора в силу потребуются годы, комментирует аналитик Capital Economics Лезер. Кроме того, во внутриазиатской торговле таможенные пошлины по большей части уже являются очень низкими".

"Значительно более эффективным соглашение RCEP было бы в Индии, которая в настоящее время взимает сравнительно высокие таможенные пошлины. Но глава правительства Индии Нарендра Моди в 2019 году вышел из переговоров. Он побоялся, что его страну может наводнить дешевая китайская продукция".

"Страны RCEP хотят предложить Индии возможность присоединиться к ним в любое время. Однако наблюдатели расценивают это прежде всего как символическое предложение", - пишет Handelsblatt.