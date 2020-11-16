Танки как символ русского наступления в Центральноафриканской Республике

"(...) 15 октября 2020 года произошла сцена ликования. В самом центре столицы тысячи жителей ЦАР собрались, чтобы посмотреть, как следуют одна за другой 6 из 20 бронемашин БРДМ-2, подаренных Россией. Их только что принял в аэропорту президент Фостен Арканж Туадера. Но эти легкие бронированные машины советской модели 1970 года вряд ли изменят ситуацию на местах", - пишет корреспондент Ouest-France в Банги Антуан Роллан.

"Семь лет спустя после восстания, повергшего ЦАР в хаос, и несмотря на восстановление учреждений в Банги, страна все еще на 80% контролируется вооруженными группировками. К тому же, "надо было предусмотреть поставку запчастей", - сердито говорит один офицер. Во время дефиле одна из бронемашин сломалась, и ее пришлось буксировать на веревке", - указывает автор статьи.

"Но как бы то ни было, за полтора месяца до президентских выборов, где президент Туадера будет баллотироваться на второй срок, Россия наращивает свое присутствие на бывшем заповедном поле Франции", - говорится в публикации.

"(...) По мнению Полины Чубар, автора заметки для Фонда стратегических исследований в Париже, до сих пор "русская дипломатия минимальных затрат" опиралась на сеть частных игроков. Российские компании, находящиеся под санкциями США, такие как Lobaye Invest, в ЦАР получили право на добычу полезных ископаемых. А главное, здесь расположилась на постой частная военная компания Вагнера, управляемая близким другом Путина Евгением Пригожиным", - отмечает журналист.

"Наемники из группы Вагнера, многие из которых являются бывшими российскими военными, в течение многих лет действуют в Сирии, а также в Ливии, в ЦАР они обучают местные войска и обеспечивают безопасность участков добычи полезных ископаемых. При расследовании деятельности группы Вагнера в июле 2018 года были убиты трое российских журналистов", - напоминает автор статьи.

"(...) С 2017 года Москва подписала около 20 оборонных соглашений с африканскими странами", - подытоживает Полина Чубар. Какова стратегия Москвы? "Это оппортунистическая дипломатия мелких шагов. Россия использует пустоты, оставленные бывшими колониальными державами, такими как Франция, которая больше занимается проблемами Сахели".