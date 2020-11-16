Как укрепить силы организма в борьбе с вирусом: советы берлинской клиники Charité

"Исследователи из берлинской клиники Charité обнаружили фактор, который может помочь в борьбе с тяжелым течением Covid-19. Медики рекомендуют методы, сокращающие риск заболевания коронавирусом", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Могут ли ранее перенесенные простудные заболевания защитить от Covid-19? "В настоящий момент ученые из клиники Charité занимаются изучением этого вопроса. Они пионеры в этой области. В одном из первых исследований они обнаружили: из 68 человек, которые ранее не контактировали с новым коронавирусом, примерно у каждого третьего все-таки были обнаружены в крови так называемые Т-клетки, способные распознавать элементы Sars-CoV-2. И Т-клетки играют решающую роль в формировании иммунологической памяти", - пишет издание.

"(...) Этот результат уже подтвердили в своих исследованиях ученые из США, Нидерландов, Швеции, Сингапура и Великобритании. Все это может означать: тот, кто в последние месяцы или годы переболел безобидной простудой, располагает определенной защитой от Covid-19. Примерно 15% всех простудных заболеваний вызываются безобидными коронавирусами, среди которых выделяют 4 варианта", - говорится в статье.

"Поэтому соответствующим образом распространенной может быть среди населения так называемая кросс-реактивность, предполагает иммунобиолог Андреас Тиль. (...) "Возможно, что такие перекрестно-реактивные клетки есть у 80% населения - и, возможно, поэтому они не будут тяжело болеть Covid-19", - говорит он".

"Ясно одно: ключ к пониманию пандемии лежит в человеческой системе иммунной защиты. Эта уникальная, не понятая до конца система может защищать организм не только от возбудителей заболеваний, но и от мутировавших клеток, химикатов, токсичных веществ окружающей среды и тем самым от большого числа опасных вещей, - отмечает издание. - (...) Ученые уже выявляли различные факторы риска, но выводы берлинских исследователей показывают, насколько важно состояние иммунной системы во время пандемии. (...) Какими бы сложными ни были детали иммунного ответа, каждый может укрепить его для предстоящей коронавирусной зимы, во время которой, предположительно, вырастет число заражений".

"В любом возрасте вероятность подхватить возбудителя заболевания зависит среди прочего и от питания. Неполноценно питающиеся люди, особенно если они получают очень мало витаминов или важных микроэлементов, чаще среднего болеют инфекционными заболеваниями. Зачастую у них нарушена кишечная флора, что делает их уязвимыми перед кишечными инфекциями".

Ханс Хаунер, директор Центра диетологии Эльзе Кренер-Фрезениус, работает над научной статьей о том, как правильно питаться во времена пандемии. "Центральный вывод таков: зарекомендовавшие себя советы о сбалансированном питании с большим количеством фруктов и овощей и, в зависимости от личных предпочтений, с мясом или полностью вегетарианском питании, важны, как никогда раньше. Эти здоровые формы питания не защитят от заражения, говорит Хаунер, "но они приводят иммунную систему в хорошую форму и обеспечивают организму хорошую оборонительную позицию". Сюда также относится и достаточное употребление воды в течение дня", - передает издание.

"При этом Хаунер не советует употреблять биологически активные пищевые добавки. По его словам, нет доказательств того, что витамины, антиоксиданты или предполагаемые иммуностимуляторы приносят какую-либо пользу. "Для производителей в их маркетинговом разглагольствовании речь идет не о науке, а о том, чтобы продать их по высокой цене", - говорит диетолог".

"По его словам, пристрастие к колбасе, шницелям и калорийным продуктам способствует воспалениям, например, в жировой ткани", - говорится в статье.

"Также и негативные мысли и чувства могут сделать человека уязвимым перед инфекциями, - продолжает Der Spiegel. - В организме людей, испытывающих стресс, вырабатывается значительное больше кортизола. Этот гормон, хотя и обеспечивает организму быструю реакцию, временно заглушает иммунную систему. (...) Если же этот гормон в течение продолжительного времени циркулирует в крови в большом количестве, это может существенно ослабить иммунную систему".

"Многие люди, скончавшиеся в связи с заболеванием Covid-19, уже болели на момент заражения вирусом. Они страдали от гипертонии, кальциноза коронарных артерий, лишнего веса и связанного с проблемами в обмене веществ диабета".

"Чем старше человек, тем вероятнее, что у него есть одно или несколько из этих заболеваний. Это отражается и в исследованиях о Covid-19, имеющихся на данный момент. Так, согласно исследованию из Китая, среди людей в возрасте от 40 до 50 лет умирают 0,16% зараженных, а среди людей старше 80 лет - 7,8% зараженных".

"Впрочем, в этих цифрах кроется и положительный посыл, - отмечает издание. - Даже среди коронавирусных пациентов преклонного возраста выжили более 90%. Как им это удалось? Вероятный ответ: в своей жизни они избегали тех факторов риска, которые проявляют свое действие во время заболевания коронавирусом".

"Так, более уязвимым перед Covid-19 человека делает курение сигарет. (...) Подвижные реснички на клетках эпителия слизистой оболочки бронхов должны очищать вдыхаемый воздух от вирусов, бактерий или частиц загрязнений. Однако когда человек затягивается сигаретой, в дыхательные пути попадает более 4 тыс. различных химических веществ. Подвижные реснички перестают выполнять свою функцию".

"К тому же курение стимулирует образование слизи в дыхательных путях, а это отрицательно влияет на работу легочных альвеол. Они больше не могут в достаточной степени поглощать углекислый газ и выделять в кровь кислород. Наконец, сигаретный дым повышает количество рецепторов ACE2 на эпителии, через которые вирус попадает внутрь клеток. Тот, кто курит сигареты, облегчает вирусу Sars-CoV-2 попадание в организм", - подчеркивает издание.

"Анализ исследований, в которых были изучены более 11 тыс. историй болезни, показал: у курильщиков наблюдается гораздо более высокий риск тяжелого течения Covid-19, чем у тех, кто никогда не курил".

Людям с лишним весом ученые настоятельно рекомендуют предпринять усилия для снижения веса. "Люди с ожирением заражаются чаще и тяжелее переносят Covid-19", - предупреждает диетолог Хаунер. Согласно обзору, опубликованному в научном журнале Obesity Reviews, у пациентов с ожирением риск оказаться в больнице в два раза превышает такой риск у людей с нормальным весом (больше на 113%), они чаще попадают в реанимацию (на 74%) - и подвергаются большему риску умереть от Covid-19 (на 48%)".

"Почему это так? - задается вопросом Der Spiegel. - "Мы подозреваем, что виновато сочетание хронического воспалительного процесса и нарушения обмена веществ в иммунокомпетентных клетках", - поясняет исследование участвовавшая в нем американская исследовательница Мелина Бек. У людей, страдающих ожирением, зачастую есть жировые клетки, которые стали слишком плотными. В них не может проникнуть кислород из сосудов - жировые клетки перестают получать питание и погибают".

"В таких случаях к ним спешат фагоциты иммунной системы, чтобы поглотить отмирающий клеточный материал. В результате возникает воспаление, которое не проходит до тех пор, пока человек не сбросит вес. При этом он ничего не замечает - однако процессы, происходящие в его жировой ткани, ослабляют иммунную систему и делают его более уязвимым перед инфекциями в легких. К тому же чрезмерное количество жира в области живота может давить на легкие и тем самым ограничивать их вентиляцию".

Кроме того, лишний вес и недостаточная физическая активность часто приводят к диабету 2 типа. "Высокий уровень сахара в крови, предположительно, подавляет иммунную систему. У пациентов с Covid-19 и острой легочной недостаточностью часто обнаруживается огромное количество глюкозы в крови".

"Представляется, что пожилые люди "заражаются чаще, особенно если у них имеется гипертония, коронарная болезнь сердца или диабет", предостерегает Федеральный союз частнопрактикующих кардиологов. Особенно люди с острым коронарным синдромом, у которых коронарные сосуды не снабжаются кровью в достаточной степени, "при заболевании Covid-19 подвергаются опасности развития сердечной недостаточности".

"Кардиологи настоятельно рекомендуют заниматься физической активностью и во время коронакризиса. Благодаря движению улучшается работа сердечной мышцы, уменьшается кровяное давление, улучшается кровоснабжение, сокращается частота дыхания и увеличивается работоспособность легких".

"Врачи советуют взрослым тренировать выносливость и силу по 30 минут 5 дней в неделю и дают советы, которые можно применять и дома: можно напрягать мышцы во время сидения или стоять на одной ноге во время чистки зубов".

(...)

"Спорт и правильное питание будут полезными, даже если в ближайшие недели в нашем распоряжении окажутся вакцины от Covid-19. Ведь физически активные люди в среднем проявляют гораздо более эффективный иммунный ответ на вакцину, чем неактивные", - резюмирует Der Spiegel.