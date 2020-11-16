Я знаю, чего ты хочешь

"Собаки не умеют говорить, но кое-что они понимают. (...) Например, по выражению лица своего хозяина они могут распознать, в хорошем он настроении или же недоволен, - пишет Süddeutsche Zeitung. - Но понимают ли собаки, что мысли и чувства человека могут отличаться от их собственных? Или, выражаясь иначе, входят ли они в элитный клуб животных с так называемой теорией разума, членами которого являются некоторые человекообразные обезьяны, вороны и дельфины?".

"Этологи Будапештского университета обнаружили признаки того, что это возможно. В своем исследовании, которое недавно было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology, они изучили поведение 51 собаки в ситуациях, когда желания животных отличались от желаний их хозяев".

"В качестве первого задания они поставили собак перед выбором между игрушкой и браслетом. Как и ожидалось, игрушка оказалась для них интереснее. После этого животных разделили на две группы: в первой группе владельцы разделяли предпочтение своей собаки, выбирая игрушку. Животное могло наблюдать, как человек улыбался, глядя на игрушку, и в целом был воодушевлен. При этом на браслет он смотрел с отвращением, и он очевидно не вызывал у него радости. Владельцы второй группы вели себя наоборот. Их предпочтения отличались от выбора их собак. Игрушку они считали отталкивающей, а от браслета были в восторге", - передает издание.

"Затем владельцы собак положили оба предмета на высокий подоконник, до которого не могла дотянуться их собака. Исследователи засекли время, в течение которого животное смотрело на какой-либо предмет. Собаки из первой группы, в которой хозяева разделяли предпочтение своего питомца, смотрели на игрушку. Животные из другой группы смотрели то на один, то на другой предмет. (...) Таким образом, предпочтение хозяина влияло на поведение питомца".

В своем эксперименте исследователи опирались на методы изучения способностей детей, пока не умеющих разговаривать. В одном из исследований полуторагодовалые дети должны были дать взрослому брокколи или печенье. Если они знали, что взрослому больше нравятся овощи, они предлагали ему брокколи, даже если сами хотели печенье, говорится в статье.

"Впрочем, собаки несколько отстают от них: если игрушка и браслет лежали во время эксперимента не на подоконнике, а находились в пределах досягаемости, все собаки выбирали интересную им самим игрушку - независимо от того, нравилось это их владельцам или нет", - пишет Süddeutsche Zeitung.