16 ноября 2020 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post "Самый большой страх Путина - быть привлеченным к ответственности за преступления своего режима" "На прошлой неделе законодательный комитет российского парламента послушно утвердил законопроект, предоставляющий бывшим президентам пожизненный иммунитет от судебного преследования.(...) Этот шаг следует за другой законодательной инициативой, которая сделает любого бывшего президента пожизненным сенатором - практика, ассоциируемая с покойным чилийским диктатором Аугусто Пиночетом (...)", - пишет на страницах The Washington Post Владимир Кара-Мурза. "Эти инициативы вызвали спекуляции в западных СМИ о причинах (и поспешности) таких мер предосторожности - тем более, что они совпали с сообщениями в британских и американских таблоидах о предполагаемых проблемах со здоровьем, которые якобы вызовут отставку Путина в новом году. (...) Однако причина этих законодательных шагов ясна даже без ложных слухов о здоровье. Один из соавторов законопроекта об иммунитете Андрей Клишас заявил, что он направлен на предотвращение "необоснованных преследований бывшего главы государства". Несмотря на слово "необоснованные" - другие свергнутые диктаторы, от Слободана Милошевича до Альберто Фухимори, также считали свое преследование безосновательным - такая откровенность высокопоставленного российского чиновника поражает, - говорится в статье. - Клишас, член верхней палаты российского парламента, подтверждает то, что аналитики давно уже считают самым большим страхом Путина: что его могут привлечь к ответственности, если он потеряет защиту своего кремлевского офиса". (...) "Это страх понятен. За два десятилетия своего пребывания у власти Путин сделал много вещей, за которые он мог бы быть привлечен к ответственности как по внутреннему, так и по международному праву - от фальсификации выборов, заключения оппонентов в тюрьмы, подавления СМИ и других злоупотреблений властью до зверств, совершенных во время конфликтов в Чечне, Грузии, на Украине и в Сирии. А также есть вопрос о возможной личной причастности Путина к преступлениям, включая убийство в 2015 году его главного оппонента, бывшего вице-премьера Бориса Немцова. Недавний доклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе включает свидетельские показания, которые, что неудивительно, были проигнорированы российскими следователями, о том, где и как Путин отдал приказ об убийстве", - утверждает Кара-Мурза. "Российские ученые-правоведы и правозащитники подробно описывают эти и другие потенциальные правонарушения в новой "белой книге", которая закладывает основу для правосудия переходного периода в постпутинской России. Опираясь на примеры из других стран, которые столкнулись с наследием жестких авторитарных режимов - от Чили и Сальвадора до Южной Африки и бывшей Югославии - авторы приводят доводы в пользу судебного процесса, который обеспечил бы ответственность за преступления, спонсируемые государством. Он будет направлен на предотвращение как внесудебных возмездий, подобных тем, которые выпали на долю Николае Чаушеску в Румынии и Муаммара Каддафи в Ливии, так и тотальной безнаказанности, которой пользовались бывшие представители Коммунистической партии и КГБ в России после падения советского режима". (...) "Путин, казалось бы, уже готовится. Каким бы отстраненным от реальности ни был человек после более чем 20 лет пребывания у власти, трудно не заметить предупреждающие знаки для режима - от уличных протестов в Москве и Хабаровске до унизительных поражений правящей партии на местных выборах и резкого падения рейтингов Путина в опросах общественного мнения, до заметного роста популярности оппозиционного лидера Алексея Навального. Следующие президентские выборы в России назначены на 2024 год, и, учитывая, что ими, вероятно, будут манипулировать точно так же, как и предыдущими, перспектива массовых общенациональных демонстраций того рода, которые привели к свержению авторитарных правителей в других постсоветских странах, становится все более крупной. Последние законодательные меры - это попытка обеспечить страховку. Проблема для Путина заключается в том, что со свергнутыми диктаторами редко обращаются по тем правилам, которые они написали. Спросите генерала Пиночета", - заключает автор публикации. Источник: The Washington Post