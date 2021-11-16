Польша опасается штурма границы: солдаты якобы раздают беженцам инструменты и слезоточивый газ

"Белоруссия, похоже, готовит новый штурм беженцами границы с Польшей. В понедельник на внешней границе ЕС царила подозрительная тишина, хотя Варшава направила на границу более 15 тыс. солдат. По-видимому, сейчас лишь немногим беженцам удается пересечь границу. Но все может очень быстро измениться, опасаются люди на местах", - пишет немецкий журнал Focus.

"Каждые 10-15 минут колонны автомобилей пограничной полиции или армии проносятся мимо полицейского патруля, - повествует журналист Ульф Людеке. - (...) Связано это с тем, что, по имеющимся данным, только на этом участке границы, примерно в 330 километрах к юго-западу от Минска на белорусской стороне, собралось более 1 тыс. мигрантов. Вот уже несколько недель число беженцев растет. Уже неоднократно группы из ста или более мигрантов пытались прорваться через границу - первый раз это произошло ровно неделю назад. Именно поэтому большинство из 15 тыс. польских солдат были размещены здесь, в районе крошечной деревни Кузница. И их число планируется увеличить".

"В выходные польские силы безопасности наблюдали подозрительную активность на белорусской стороне. Там переносили временные лагеря, спиливали толстые стволы деревьев, которые мигранты раскладывали в разных местах возле забора из колючей проволоки, где до пятницы еще горели костры. Кроме того, как сообщает польская сторона, белорусские солдаты раздавали беженцам слезоточивый газ и инструменты", - говорится в публикации.

"Белорусская армия, как подозревает польская сторона, намеренно готовит мигрантов, чтобы снести часть слабо укрепленных пограничных сооружений на польской стороне и таким образом расчистить путь для их дальнейшего продвижения в Западную Европу".

"Для Войтека Радвански, активиста-добровольца из организации помощи беженцам Grupa Grancia ("Пограничная группа"), эскалация ситуации под Кузницей парадоксальным образом означает кратковременную передышку. "Стало тихо, мы получаем меньше призывов о помощи от беженцев, которые прячутся в приграничных лесах, чтобы не попасться на глаза польской полиции и избежать незаконной депортации обратно в Белоруссию. На самом деле, за последние три дня у нас не было ни одной задачи", - говорит 42-летний мужчина. За последние два месяца такого не было ни разу".

"Радвански, который работает со своей группой в районе Михалово примерно в 50 километрах к югу, объясняет это в основном тем, что правительство в Минске сейчас, по-видимому, доставляет большинство беженцев на пограничный участок возле Кузницы. И, по крайней мере, на белорусской территории беженцам сейчас, похоже, "немного лучше", говорит Радвански (...). В прессе появились фотографии с другой стороны границы, на которых белорусские солдаты раздают беженцам еду и одеяла, выдают материалы для временных лагерей".

"Но Радвански прекрасно знает, что основная вина за страдания беженцев лежит на белорусском правителе Александре Лукашенко, который заманивает их в Минск дешевыми рейсами, а затем заставляет своих силовиков доставлять их к границе. Там, по данным Grupa Grancia, солдаты заставляют беженцев участвовать в штурме границы", - пишет Focus.

"Беженцы неоднократно сообщали об агрессивных белорусских солдатах, в том числе и Focus. Это замкнутый круг, который в случае штурма границы может плохо закончиться для беженцев. Ведь, начиная с выходных, польская сторона стала объявлять по громкоговорителям, что силы безопасности без колебаний применят силу против любого, кто попытается незаконно пересечь границу".

"К сожалению, беженцам небезопасно по обе стороны границы", - говорит разочарованно волонтер Агата, организующая тайные спасательные операции в лесах. Она призывает как можно скорее создать "гуманитарный коридор" в польской приграничной зоне, пока зима с ее фатальными морозами не стала для беженцев смертельной ловушкой".

"Однако в настоящее время происходящее на польско-белорусской границе все больше указывает на эскалацию. Это касается и ужесточения санкций против Белоруссии, решение о котором министры иностранных дел ЕС приняли в понедельник в Брюсселе, (...) и встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным 2 декабря. Вряд ли кто-то в Польше ожидает, что до этого времени деспот из Минска попытается разрядить ситуацию на границе ".

"Поэтому вероятность возобновления беспорядков на границе растет с каждым часом. И страдать будут не поляки и не белорусы, а самые слабые, те, что сейчас зажаты между их фронтами: беженцы", - констатирует Focus.