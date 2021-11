16 ноября 2021 г. Макс Седдон и Катрина Мэнсон | Financial Times Наращивание войск показывает, что Путин рассматривает Украину как "незавершенное дело" "Прошлой весной американские чиновники думали, что помогли предотвратить крупную геополитическую вспышку, когда президент России Владимир Путин приказал отступить десяткам тысяч солдат, которых он дислоцировал у украинской границы, привезя их из таких отдаленных мест, как Сибирь. Однако в последние недели стало ясно, что большая часть российских войск оставалась в пределах досягаемости от украинской границы, и Россия возобновила наращивание, на фоне того, как нераскрытые дополнительные разведданные подтверждают предположение, что Москва планирует вторжение, утверждают западные официальные лица", - пишет Financial Times. "Оценки американской разведки предполагают "высокую вероятность" того, что Россия может планировать новую военную агрессию против страны, указывает заместитель министра обороны Украины. Хотя Украина и другие западные союзники еще не пришли к окончательному выводу, предупреждение Вашингтона повысило уровень готовности до самого высокого уровня с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров у Киева", - говорится в статье. "Возрождение риска военного вторжения в сердце Европы подчеркивает провал дипломатических франко-германских усилий в рамках так называемого нормандского формата по поиску мирного решения конфликта, который бушует на востоке Украины в течение последних 7 лет. "В последние полгода стало ясно, что переговоров по старым моделям больше не будет, - отмечает Федор Лукьянов, российский внешнеполитический аналитик и советник Кремля. - Если эти форматы исчезнут, то возникнет правовой вакуум на фоне серьезного неразрешенного конфликта, который несет в себе высокий риск возобновления прямых столкновений". "Украина заявляет, что Россия сосредоточила до 114 тыс. военнослужащих к северу, востоку и югу от Донбасса, в основном русскоязычного региона, где поддерживаемые Россией сепаратисты сражались с правительственными войсками после прозападной революции в Киеве в 2014 году. (...) Возобновление напряженности угрожает свести на нет и контакты между США и Россией (...) Напряженность вокруг Украины грозит свести на нет все достигнутые успехи". "Если произойдет возобновление российского военного вмешательства на Украине, не дай Бог, большая часть усилий команды Байдена по стабилизации российско-американских отношений пойдут прахом", - сказал Эндрю Вайс, вице-президент Фонда Карнеги за международный мир и бывший директор по России в Совете национальной безопасности США. Газета напоминает, что в минувшие выходные Путин заявил на гостелевидении, что Москва обеспокоена необъявленными учениями НАТО в Черном море, которые, по его словам, представляют собой серьезную проблему для России. Москва также обеспокоена тем, что украинские военные могут планировать вернуть Донбасс. (...) Также Путин выразил протест против приобретения Украиной беспилотников Bayraktar у Турции (...), и Россия пожаловалась на уголовные обвинения, выдвинутые украинскими властями против пророссийского политика Виктора Медведчука, говорится в статье. "Одержимость Путина Украиной отражает тот факт, что для него это важное незавершенное дело, - считает Вайс. - И он, конечно же, отметил тот факт, что Украина все больше и больше похожа на парк авианосцев НАТО в непосредственной близости от центра России. Он также понимает, что Запад продолжает вкладывать деньги и ресурсы в модернизацию украинских военных, разведывательных, кибернетических и политических возможностей подрывной деятельности, и не намерен приостанавливать эти усилия просто для того, чтобы успокоить озабоченность России". "В основе враждебности Москвы лежит ощущение, что переговоры с Украиной при президенте Владимире Зеленском зашли в тупик. Путин и его высокопоставленные чиновники утверждали, что Киев стал настолько подчиняться влиянию США, что это делает переговоры бесполезными. (...) "Путин не считает Украину страной - это территория, находящаяся под внешним управлением иностранных сил, - говорит Татьяна Становая, основатель политической консалтинговой компании R. Politik. - Он считает, что нужно говорить с американцами, чтобы они признали Украину зоной влияния России и позволили нам делать там все, что мы считаем необходимым". "Однако до тех пор, пока Украина остается более высоким приоритетом для Кремля, чем для Белого дома, Россия, похоже, готова к эскалации больше, чем то, на что США могут пойти в ответ. "Нет желания сражаться с Кремлем, потому что это требует значительных затрат времени и ресурсов, и они предпочли бы использовать эти ресурсы для решения проблемы Китая, - говорит Андреа Кендолл-Тейлор, бывший высокопоставленный офицер разведки США. - Белый дом пытается выделить время и пространство, чтобы увидеть, куда могут зайти переговоры. Но давление медленно нарастает, и я чувствую, что в этом [дипломатическом] сочетании вовлеченности и конфронтации они должны больше склоняться к конфронтации". В написании статьи принял участие Роман Олеарчик Источник: Financial Times