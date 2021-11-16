Китай - империя одиночек

"Безбрачие как утверждение свободы перед лицом тяжести традиций стремительно набирает обороты в крупных городах страны. Такая жизнь соло, востребованная новыми поколениями, порождает новый бизнес и меняет социальные отношения", - пишет журналистка Le Figaro Каролина Будхен.

(...) "Желанным выбором для целого поколения китайцев стало безбрачие. Это стало социологическим потрясением в стране, где всегда соблюдалась конфуцианская традиция, при которой брак структурирует порядок, даже правительство обеспокоилось, поскольку безбрачие часто сочетается с нежеланием иметь детей", - говорится в статье.

(...) "В наше поколение вошел индивидуализм, - утверждает 29-летний Джонни Танг, аудиовизуальный продюсер. - Молодые люди больше не придерживаются китайского обычая, согласно которому они должны вступить в брак до 22 лет и вскоре после этого завести детей. Они начинают осознавать, что им нужно больше сосредоточиться на себе и что их личное благополучие важнее, нежели выполнение "брачной миссии", возложенной на них родителями".

(...) "По мере того, как молодые китайцы переходят к более современному образу жизни, их желания меняются. Особенно это характерно для молодых чрезмерно образованных женщин. Многие из них становятся "добровольными" одиночками, потому что стремятся к лучшему качеству жизни, которое они в первую очередь ассоциируют со своим профессиональным успехом, личным развитием и индивидуальным досугом, занимающим привилегированное место в их повседневной жизни. Словом, со всем тем, чему помешали бы семейные обязанности...", - указывает автор статьи.

"Бремя традиций слишком велико, - добавляет 28-летняя Елена Танг, режиссер и художник-активист. - Многие люди, которых я знаю, предпочитают не иметь семейных уз. В частности, из-за дороговизны и огромной ответственности, которую представляет собой брак для людей нашего возраста, принадлежащих к среднему классу. Мы едва зарабатываем на то, чтобы купить дома или квартиры для себя самих! В Китае же традиция требует, чтобы мужчина приобрел недвижимость и обеспечивал финансовый аспект для всей своей семьи..."

(...) "В Поднебесной развивается настоящая экономика одиночек, целиком ориентированная на таких "одиноких девушек и парней", находящихся в поисках независимости, как финансовой, так и психологической. Одной из ключевых концепций новой экономики становится уход за собой, поскольку одиночки уделяют больше внимания своей внешности и физическому благополучию, чем люди, состоящие в браке. Поэтому они тратят больше денег на косметические товары, особенно дорогие. Молодое поколение китайцев оказалось более эгоцентричным, поскольку ему пришлось вырасти в условиях жесткой конкуренции", - пишет Le Figaro.

(...) "В результате у детей не было времени "побыть детьми", - анализирует Карла Перес, технический директор Beauty Care APAC. - Став взрослыми, они заново присваивают себе право на это непрожитое детство, в частности, навязчиво приобретая игривые, красочные, забавные продукты, которые делают их счастливыми. В интернете или социальных сетях среди молодых одиноких людей стремительно набирают обороты продажи косметики в живом вещании. Множится число бесед в режиме реального времени с экспертами, которые знают, как разговаривать с этими информированными потребителями, называемыми "скинтеллектуалами", и предлагают им "умные" и передовые продукты". Каждый стремится к потреблению со смыслом".

"Новое внимание к себе также трансформирует сектора, традиционно предназначенные для семейных пар, такие как продажа ювелирных изделий. Элинн Фанг, дизайнер ювелирных изделий, тоже холостяк, говорит: "Я не думаю, что мои изделия когда-либо предназначались для того, чтобы мужчина мог купить их для женщины... Речь идет о том, чтобы побаловать себя". Его изделия в стиле унисекс адресованы независимым умам, которые не боятся безбрачия и, наоборот, видят в нем силу", - отмечает автор.

(...) "Экономика одиночек также встряхивает индустрию приложений для знакомств, потому что отказ от обязательств не означает отсутствие романтических отношений. Мяо Чжан, основатель нового приложения Nine, в этом убежден: "В Китае это будут приложения gang xu!" То есть предметы абсолютной необходимости. "Сегодняшняя современная городская китайская молодежь имеет меньше средств и времени для встреч с людьми, выходящими за рамки их все более сокращающихся социальных кругов". Momo и Tantan - два наиболее часто используемых приложения в Китае: около 52,6 млн и 32 млн активных пользователей в месяц соответственно, по данным исследовательской компании Statista", - сообщает издание.

(...)"В чем отличия от западных приложений для знакомств? Китайские приложения скорее стараются убить скуку пользователей, продать им развлечения, чем продвинуть "настоящую" встречу. "Мир аватаров (гарантированная анонимность), живое вещание (просмотр танцев, пение и т. д.) и цифровые подарки (покупка цифровых продуктов, например, розовых или звездных наклеек, и отправка их кому-либо) - таковы три основные особенности", - говорится далее.

(...) "В любви присутствует настоящее разочарование, - поясняет Сичжан Конг, китайский эксперт по социологическому анализу из LDC. - Вместо того, чтобы заводить собственную семью, молодые женщины предпочитают проводить время со своими родственниками, друзьями и усыновлять домашних животных. Они укрываются в своем мире и больше не берут на себя обязательств. Благодаря безбрачию, эти женщины чувствуют себя довольными, большинство из них учились за границей, они умны и креативны. Они самодостаточны ". В обществе, которое все еще остается патриархальным, их безбрачие позволяет им восстановить контроль над своей жизнью".

(...) "Одиночки сегодня обманывают свое одиночество по-своему: они составляют 15% владельцев домашних животных в Китае. "Я усыновила трех кошек, которых считаю своими детьми", - сказала молодой режиссер Елена Тан. Эти покупатели соло не только приобретают товары и услуги для своих животных, но и являются одними из основных потребителей соответствующего онлайн-контента. Их друзья-животные также стали для них способом для встреч и общения. В городах стали появляться кафе, куда пускают с животными, которые превращаются в клубы знакомств", - сообщает журналистка.

(...) "А для тех, кто нуждается во внимании, в Китае есть последняя необычная тенденция, речь идет о появлении "кафе дворецких" (батлер-кафе), где молодые женщины могут побаловать себя беседой с молодым официантом, которому можно заплатить, чтобы он посмотрел с ними фильмы и внимательно их выслушал. В Шанхае в батлер-кафе "Земля обетованная", каждый сеанс стоит около 60 долларов, а чтобы стать VIP-участником и получить особые преимущества, нужно будет заплатить до 4 тыс. долларов. Такова цена эмансипации?" - резюмирует Каролина Будхен.