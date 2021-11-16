Наша иммунная система ослабла из-за пандемии Covid?

(...) "Те, кого пощадил Covid, возможно, констатировали тот факт, что за месяцы, прошедшие с марта 2020 года, они избежали и всех других вирусных заболеваний. Маленьким детям, лишенным детских садов и школ, тоже в большинстве случаев удалось избежать инфекций, от которых они обычно страдают. Грипп, бронхиолит, понос и насморк... С ослаблением барьерных жестов теперь наблюдается большое возвращение зимних вирусов. Эпидемия бронхиолита уже идет полным ходом, и медицинское сообщество опасается эффекта бумеранга зимой 2021/2022 года", - пишет журналистка Le Figaro Сесиль Тибер.

(...) "Эпидемия бронхиолита началась раньше и сильнее, чем в предыдущие годы. Последние данные мониторингового агентства Sante publique France, действующего при министерстве здравоохранения, говорят сами за себя: из 4100 детей в возрасте до 2 лет, поступивших в отделение неотложной помощи по поводу бронхиолита в первую неделю ноября, 1427 (35%) были госпитализированы, то есть в 3 раза больше госпитализированных, чем в 2019 году за тот же период", - говорится в статье.

"Как правило, за исключением последнего сезона 2020-2021 годов, когда эпидемия началась позже, эпидемия бронхиолита начинается в ноябре и заканчивается в феврале. В настоящее время показатели явно указывают на более быстрое и раннее начало, чем в предыдущие годы", - подчеркивает Изабель Паран дю Шатле, руководитель отдела респираторных инфекций и вакцинации Sante publique France.

"Все педиатрические отделения в настоящее время сталкиваются с сильной эпидемией бронхиолита", - также свидетельствует профессор Жак Бруар, педиатр и инфекционист, заведующий педиатрическим отделением университетской больницы Кана.

(...) "Несмотря на то, что мы по-прежнему находимся в неопределенности, прогнозы, похоже, указывают на то, что нынешний сезон эпидемий гриппа и бронхиолита может стать несколько серьезнее, чем в годы, предшествовавшие пандемии Covid-19, - поясняет Этьен Симон-Лорьер, вирусолог из Института Пастера. - На самом деле, часть популяции, обычно подвергавшейся воздействию этих вирусов, в прошлом году была намного меньше из-за карантинов и мер физического дистанцирования".

"Напомним, что вирусы гриппа, бронхиолита и насморка, скорее всего, передаются так же, как Covid-19: через капли и аэрозоли. Таким образом, барьерные жесты действуют как против Sars-CoV-2, так и против этих вирусов, - указывает автор статьи. "В этом году число уязвимых людей больше, чем обычно, особенно детей младшего возраста. У вирусов больше потенциальных хозяев", - добавляет вирусолог.

"Таким образом, можно сказать, что пандемия Covid-19 косвенно вызвала ослабление нашего коллективного иммунитета, - пишет Le Figaro. "На уровне популяции групповой иммунитет действительно ослаб, поскольку в прошлом году почти никто не заразился, - отмечает Винсент Энуф, заместитель директора Национального справочного центра по респираторным инфекциям в Институте Пастера, по поводу гриппа. - Следовательно, в этом году вирус будет с большей легкостью циркулировать в популяции".

По мнению Изабель Паран дю Шатле (Santé publique France) это не означает, что на пропорциональной основе могут возникнуть более серьезные формы, чем раньше. "Я бы скорее сказала, что в этом году мы все коллективно более восприимчивы к вирусам", - уточняет эпидемиолог.

(...) "Но ослабла ли наша иммунная система и в индивидуальном порядке? - задается вопросом журналистка. "Тот факт, что мы оставались под колпаком, прибегали к барьерным жестам, привело к тому, что в прошлом году мы столкнулись с меньшим количеством вирусов, следовательно, мы меньше обновляли свою иммунную систему. Но она по-прежнему такая же стойкая, как обычно, - утверждает Винсент Энуф. - Отсутствие контакта с обычными вирусами в прошлом году могло просто вызвать потерю иммунной памяти в индивидуальном масштабе".

(...) "Иммунитет не вечен, поэтому его необходимо часто обновлять с помощью вакцинации или инфекции", - поясняет Винсент Энуф.

"Отсутствие контакта популяции с этими вирусами в течение всего сезона влечет за собой то, что врачи называют "иммунным долгом". Такое явление вызывает опасения по поводу возвращения бумеранга, особенно среди пожилых, уязвимых людей и очень маленьких детей, у которых слабый иммунитет или его нет, - комментирует Сесиль Тибер. "Текущая ситуация, благоприятная на фронте Covid-19, может обеспечить циркуляцию других вирусов по причине отсутствия вирусной конкуренции, ослабления соблюдения барьерных жестов и возобновления международных деловых связей", - отметили 12 научных обществ в официальном сообщении в конце октября.

(...) "По поводу эпидемии гриппа сложно предсказать, как она будет выглядеть в этом году. "На данный момент у нас нет сигналов, указывающих на то, что она станет более масштабной, чем обычно, потому что эпидемия еще не началась", - уточняет Изабель Паран дю Шатле.

"Как бы то ни было, врачи более чем когда-либо рекомендуют вакцинацию, - пишет Le Figaro. "После пропущенного сезона гриппа, в значительной степени связанного с барьерными жестами и карантинами, мы опасаемся, что этой зимой произойдет отскок, которому будут способствовать возвращение к "нормальным" социальным взаимодействиям, увеличение количества международных воздушных перевозок, а также "иммунный долг" популяции, связанный со снижением стимуляции врожденной иммунной системы, чему способствует отсутствие респираторных вирусных эпидемий за пределами Covid-19", - предупреждает Infovac-France, платформа общественной информации по вакцинам".