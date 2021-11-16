Мало вакцинированная, очень сильно пострадавшая от Covid-19 Россия рассматривает возможность санитарного пропуска

"Цель правительства - достичь 80% охвата вакцинацией к июню 2022 года. Но эта дальняя цель представляется амбициозной", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"Небрежно надетые или даже полностью заброшенные в последние месяцы маски снова появились в общественном транспорте и магазинах. Время тяжелое, пусть даже большинство россиян все еще балансируют между фатализмом и скептицизмом. Цифры говорят сами за себя. Недавно скорректированные в сторону повышения после долгой недооценки, они показывают, что Россия - 146 млн жителей - является одной из стран, которые больше всего в мире пострадали от Covid-19", - говорится в статье.

(...) "По цифровым данным правительства, общее число погибших по стране составляет более 235 тыс. человек. Росстат, имеющий более широкое определение случаев смерти от Covid, в конце августа сообщил о более чем 400 тыс. умерших. Данные явно ниже реальных. В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с января по сентябрь этого года более 91% избыточной смертности в России приходится на коронавирус. Исходя из этого, независимый сайт "Медиазона"* на основе данных Росстата и региональных ЗАГСов рассчитал избыточную смертность, которая достигает в общей сложности 713 163 смертей с начала пандемии", - указывает автор статьи.

(...) "Поэтому пришлось брать быка за рога. Были внесены два законопроекта, предусматривающие, как и во Франции, обязательное предъявление QR-кода во всех общественных местах (ресторанах, магазинах, культурных учреждениях и т.д.), а также при поездке на поезде или в самолете. Возможность предъявления отрицательного результата теста ПЦР больше не будет приниматься после 1 февраля 2022 года. Законопроекты будут обсуждаться в регионах перед внесением на голосование в Госдуму в середине декабря, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин", - отмечает журналист.

"Очевидным намерением является побудить россиян привиться без установления обязательной вакцинации. Сегодня привито чуть более трети населения. Цель - достичь 80% охвата вакцинацией... к июню 2022 года. Но даже эта далекая цель представляется амбициозной. Несмотря на массовые жертвы, которые переживает страна, население по-прежнему сопротивляется официальным инструкциям. Заявления Владимира Путина, превозносящего превосходство "Спутника V" над его западными конкурентами, и его призывы к вакцинации едва ли увенчались успехом. "Мы не доверяем правительству, которое так часто нам лгало. То, что правительство действительно заботится о нашем здоровье, выглядит неправдоподобным": такое размышление часто приходится слышать в России, в соединении с атавистическими рефлексами, свойственными постсоветскому пространству", - комментирует Барлюэ.

(...) "По опросу "Левада-центра"**, проводившемуся в конце октября, 61% россиян по-прежнему придерживаются мнения, что коронавирус является "биологическим оружием", а 50% из них заявили, что не боятся заболеть. Согласно этому опросу, только пятая часть опрошенных сказали, что готовы привиться, треть респондентов ответили, что уже сделали прививку, в то время как группа большинства (45%) по-прежнему отказывается от вакцинации", - пишет Le Figaro.

"Впервые в разных регионах прошли акции протеста против QR-кодов и обязательной вакцинации. Демонстрации, конечно, ограниченные, от нескольких десятков до сотни человек - около 300 человек 7 ноября вышли на митинг в Находке, на Дальнем Востоке. Остается узнать, как новые ограничения повлияют на имидж Владимира Путина. По мнению некоторых наблюдателей, они не повлекут за собой серьезные последствия, так, в 2018 году пенсионная реформа понизила рейтинг его популярности с более чем 80% до 70%", - резюмирует Ален Барлюэ.

** - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента